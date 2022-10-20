С 24 по 28 октября в столице пройдёт IX Ташкентская международная биеннале современного искусства. Она объединит художников и творческие коллективы из 35 стран, которые представят проекты по направлениям modern art и contemporary art. К первому организаторы в лице Академии художеств Узбекистана относят живопись, графику и скульптуру, ко второму — инсталляции, видео- и фото-арт, концептуальное искусство.

«Мы включили все направления изобразительного искусства, от реализма до поп-арта, потому что должны знать, правильно ли двигаемся, творим, какие у нас есть успехи и недостатки, что можем миру показать. Ответы на эти вопросы мы сможем получить тогда, когда сравним свои работы с кем-то, услышим мнение коллег из других стран. Такую возможность даст биеннале», — сказал председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуриддинов на пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту главного культурного события осени.





Тема девятой Ташкентской биеннале — взаимосвязь художника и общества. Арт-проекты участников станут визуальными рассуждениями о зависимости человека искусства от внешнего мира, проблемах «социального заказа», свободе творчества и т. д.

В программе биеннале семь выставок, которые познакомят с творчеством современных художников Узбекистана, Каракалпакстана, Центральной и Восточной Азии, стран Европы. Они развернутся в Центральном выставочном зале Академии художеств, Галерее изобразительного искусства Узбекистана (НБУ), Ташкентском доме фотографии, Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хироямы и Музее искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода.

Лекции и мастер-классы от приглашённых кураторов пройдут в Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода.

Площадкой для диалога станет международная научно-практическая конференция «Художник и общество. Концепции искусства будущего», которая соберёт участников биеннале за круглым столом 26 октября. На следующий день зарубежные гости отправятся в Самарканд. По словам Акмаля Нуриддинова, цель поездки — показать им «успехи в сферах искусства, экономики и историческое наследие».

Завершится IX Ташкентская международная биеннале современного искусства 28 октября. Организаторы отметили, что продление выставок не планируется. На знакомство с творчеством отечественных и зарубежных художников у жителей и гостей столицы будет пять дней.

Программа IX Ташкентской международной биеннале современного искусства

24 октября

11:00 — 12:00 — Церемония торжественного открытия IX Ташкентской международной биеннале современного искусства в Центральном выставочном зале.

12:00 — 13:00 — Лекция российской художницы и куратора Александры Дружининой на тему «Российское современное искусство в контексте мирового концептуального искусства» (конференц-зал Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода).

14:00−15:00 — Лекция белорусского художника М. Пиатруля на тему «Белорусская современная скульптура» (конференц-зал Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода).

15:00 — 17:00 — Открытие выставки фотографов Узбекистана и стран Европы (Ташкентский Дом фотографии).





25 октября

10:00 — 11:00 — Мастер-класс британского художника Юнуса Сафардиара (Центральный выставочный зал).

11:00 — 12:00 — Открытие выставки художников Центральной Азии (Галерея изобразительного искусства Узбекистана).

14:00 — 15:00 — Выставка художников Каракалпакстана (Галерея изобразительного искусства Узбекистана)

14:00 — 15:00 — Лекция российского куратора Кирилла Гаврилина «Искусство будущего: как изменится мир в ближайшее время» (Конференц-зал Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода).

16:00 — 17:00 — Выставка польских художников (Центральный выставочный зал).





26 октября

10:00 — 13:00 — Международная научно-практическая конференция «Художник и общество. Концепции искусства будущего» (Конференц-зал Академии художеств Узбекистана).

14:00 — 16:00 — Выставка египетских художников (Центральный выставочный зал).

17:00 — 18:00 — Открытие выставки молодых художников (Международный караван сарай культуры имени Икуо Хироямы).





27 октября — Выезд участников биеннале в Самарканд.

28 октября

10:00 — 11:00 — Выставка художников из Малайзии, Китайской Народной Республики, Японии, Южной Кореи (Музей искусства миниатюры Востока имени Камолиддина Бехзода).

11:00 — 13:00 — Выставка современных художников Узбекистана «5+1» (Галерея изобразительного искусства Узбекистана)

14:00 — 15:00 — Лекция итальянского куратора Аллесандро Каррера на тему «Итальянское современное искусство» (конференц-зал Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода).

16:30 — 18:00 — Церемония закрытия IX Ташкентской международной биеннале современного искусства (Центральный выставочный зал).

В программе биеннале возможны изменения.