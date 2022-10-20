Министерства обороны Узбекистана и Азербайджана 19 октября в Баку подписали план двустороннего сотрудничества на 2023 год. Документ был подписан на встрече министров обороны Узбекистана Баходира Курбанова и Азербайджана Закира Хасанова.





Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны Узбекистана, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов.





Баходир Курбанов отметил, что сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в сфере обороны «служит дальнейшему укреплению обороноспособности армий двух государств». Он также поздравил коллегу с предстоящим Днём Победы (праздник в Азербайджане по случаю победы во Второй карабахской войне, который отмечается 8 ноября).

Делегация Узбекистана ознакомилась с техническими возможностями командного управления Азербайджана на Центральном командном пункте.