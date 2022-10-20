26−30 октября на трассе Поль Рикар в Марселе (Франция) пройдут вторые мультидисциплинарные соревнования по автоспорту, которые организовываются Международной автомобильной федерацией (FIA).

Первый вице-президент Федерации Автоспорта NACU Алекс Цой рассказал «Газете.uz» об участии наших автоспортсменов в FIA Motorsport Games 2022, значимости их выступления и подготовке к соревнованию.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

— Сборная Узбекистана впервые участвует на FIA Motorsport Games. Расскажите, пожалуйста, об этом спортивном мероприятии и участии нашей сборной.

— FIA Motorsport Games — это фактически Олимпиада автоспорта, которая впервые в истории состоялась в 2019 году в Италии на трассе Валлелунга. Тогда участвовали 49 стран и гонки проводились по шести дисциплинам. Для автоспортивного события это достаточно серьёзно.

Надо отметить, что в этих гонках участвуют только члены Международной автомобильной федерации, коими являемся и мы с 2019 года. Соответственно, у любой страны-члена FIA была возможность принимать централизованное участие в этом соревновании независимо от её зональности, будь это Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Ближнего Востока и Северной Африки, Европы или Центральной Америки.

В 2020—2021 годах в связи с пандемией игры перенесли. Теперь FIA Motorsport Games France 2022 состоится на трассе Поль Рикар в Марселе.

Трасса Поль Рикар. Фото: fia.com

Из Центральной Азии едем только мы, хотя могли поехать все страны, кроме Таджикистана (пока не является членом FIA). Среди стран-членов СНГ сборная Узбекистана также единственная, кто поедет на эти гонки. Это очень серьёзный, ответственный момент для нас. Коллеги из Казахстана, Киргизии, Туркменистана будут болеть за нас, потому что автоспорт — это братство и большая семья.

Наша сборная будет участвовать не во всех 17 дисциплинах. Во-первых, у нас пока нет гонщиков на все дисциплины, которые там представлены. Но я верю, что мы к этому придём. Например, нет участников в категориях Grand Tourismo, в дрифте.

Многие считают, что дрифт — это крутиться на стоянке, но это совершенно не дрифт, а любительские покатушки. Профессиональный дрифтинг — это очень сложная дисциплина, которая требует огромной физической подготовки, умение великолепно управлять автомобилем и чувствовать его. Таких спортсменов у нас пока что нет.

Но мы, к счастью, можем представить нашу страну в шести дисциплинах. Одна из них достаточно элитная — это «Формула-4» (F4). В истории узбекского автоспорта появился первый автогонщик Исмаил Ахмедходжаев, который на сегодняшний день уже выступает в итальянской молодежной серии F4. Этот чемпионат — самый сложный среди молодёжных дисциплин. За ним следуют категории Формула-3, Формула-2, Формула-1.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Вторая дисциплина, в которой мы выступаем, — это Karting Endurance. Это марафонская категория, где четыре спортсмена должны без остановки проехать 240 км — на каждого по 60 км. В этой категории будут биться более 70 стран. Конкуренция мощнейшая.

В Karting Endurance нас представляют Анастасия Урунова, Адхам Эгамбердиев, Ислом Исмоилов, Фаррух Урунов, а также резервный спортсмен Виктор Сулейманов.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Третья дисциплина, в которой мы участвуем, — Karting Sprint Junior. Это юношеская категория, в которой тоже большая конкуренция, но я верю, что мы сможем достойно побороться. Здесь честь нашей страны будет защищать 12-летний Амир Хамраев.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Четвёртая категория — Karting Slalom, в которой обязательно должны участвовать девушки. Узбекистан представляют Доменик Сулейманов из Бухары и Ясмина Эгамбердиева из Намангана.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

В пятой категории — Auto Slalom — также должны участвовать и мужчины, и женщины. За сборную Узбекистана выступят Сабина Атаджанова и Олим Ахмаджанов.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

И последняя категория — Esports. Это фактически киберспортивная дисциплина в автоспорте. Под нашим флагом будет участвовать Элдор Раджапов.

Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Нужно отметить, что эти соревнования являются медальными, в каждой дисциплине разыгрываются «золото», «серебро» и «бронза». Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы показать достойный результат.

На Всемирном спортивном совете было принято решение, что FIA Motorsport Games будет проходить раз в два года. Следующие игры пройдут в 2024 году. За право проведения мероприятия может побороться каждая страна. Но для этого, конечно, нужна инфраструктура.

— Почему участие нашей страны в этом спортивном событии так важно?

— FIA Motorsport Games — это не просто гонки, это «битва» наций. Узбекистан заявляет о себе в FIA Motorsport Games, в которых примут участие 75 стран — это почти половина Земного шара. Наша страна покажет, что может достойно бороться в дисциплинах автоспорта.

У каждой страны, участвующей в этих играх, есть уникальная возможность пропиарить свой флаг, так как церемония открытия и закрытия происходит абсолютно идентично Олимпийским играм. На все автомобили, на которых страны выступают в различных дисциплинах, нанесён национальный флаг. Событие в прямом эфире будет транслировать наш спортивный телеканал Sport TV. Кроме того, для наших спортсменов это огромный вызов, который должен сделать их намного сильнее в дальнейшем.

Это историческое для Узбекистана событие. Наша национальная сборная по автоспорту никогда не принимала участие в международных соревнованиях, тем более такого масштаба. Поэтому это очень волнительно и ответственно. Кроме двух членов нашей сборной, никто больше не выступал на таком уровне. Те, кто будет представлять нашу сборную, впишут свои имена в историю Motorsport Games.

Это также важно для развития нашего национального автоспорта и для детей, у которых есть цель или мечта стать автогонщиком. Они увидят, что сегодня в Узбекистане можно заниматься автоспортом, представлять страну на таком событии, что уже нет никаких преград, чтобы стать хоть чемпионом «Формулы-1». Потому что уже есть проложенный путь, так как Узбекистан является членом Международной автомобильной федерации в лице Национального автомобильного клуба Узбекистана.

— В составе нашей сборной 12 спортсменов. Где тренировалось эти молодые люди и девушки? Кто их тренировал?

— У нас сборная получилась из различных регионов страны: Андижан, Бухара, Наманган, Самарканд и Ташкент. Среди участников три девушки: одна подросток и две взрослые. Мы столкнулись со сложностью, когда искали гонщицу старше 17 лет для одной дисциплины. Есть у нас совсем маленькие, а вот постарше найти сложно. Но, к счастью, мы её нашли.

По сравнению с участниками других стран у нас есть слабые стороны в подготовке автоспорстменов. Потому что сегодня в Узбекистане инфраструктура для автоспорта абсолютно не развита. Наши спортсмены выступают на трассе в Намангане.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Мы также проводили соревнования по картингу в Узбекистане, но в городе. Почему проводили в городе? Потому что нет в Узбекистане трассы, на которой можно проводить соревнования в соответствии с требованиями картинга. Но каждая страна проходила такой этап: пока нет инфраструктуры, пока строят трассы, автоспорт как-то должен развиваться.

После того, как мы стали членами FIA, у нас появилась возможность выезжать в Казахстан, где есть лучшая на сегодняшний день трасса в Центральной Азии. Надеюсь, в Узбекистане такая тоже появится.

Наши участники ездили в Казахстан на соревнования и становились призёрами. Это свидетельствует о том, что даже в нынешних условиях с небольшими возможностями для тренировок мы можем выезжать и показывать какие-то результаты.

Я верю, когда у нас будет инфраструктура и мы будем полноценно тренироваться, появятся чемпионы Европы (в автоспорте нет зональных границ) и мира из Узбекистана. Наши спортсмены будут победителями таких соревнований, как FIA Motorsport.

— Почему Узбекистану важно развивать автоспорт?

— У Узбекистана есть свой автопром. Но в то же самое время мы не являемся автоспортивной страной. И это парадокс. Что такое автоспорт для автопрома? Ни от чего другого автопроизводитель не сможет получить такую отдачу, как от автоспорта.

Можно сказать с уверенностью, что все технологии, которыми люди сегодня пользуются на автомобилях, пришли из автоспорта: карбоновые тормоза, углепластиковые обвесы, лепестковое переключение, ремни безопасности и всё, что связано с безопасностью автомобилей. Даже система рекуперации кинетической энергии KERS, которая используется в электромобилях, впервые была опробована на «Формуле-1» в 2009 году.





Фото: Национальный автомобильный клуб Узбекистана.

Именно по этой причине многие производители автомобилей участвуют не только в «Формуле-1», но и во всех разных гоночных дисциплинах, чтобы получить грандиозный фидбэк по дальнейшему улучшению машины. А с другой стороны, это пиар своего бренда во всём мире.

Я считаю, что развитие автоспорта даст огромный импульс развитию туризма. Потому что туризм лучше развивается, если страна привлекательна какими-то опредёленными, в том числе узко направленными вещами — архитектурной, историей и спортивными мероприятиями, как автоспорт.

— Какую роль в участии сборной Узбекистана на FIA Motorsport Games сыграл Национальный автомобильный клуб Узбекистана?

— Участие нашей сборной в этих мероприятиях стало возможным благодаря энтузиазму нашей федерации. У членов федерации есть огромная любовь к автоспорту и желание поднять флаг страны в международном автоспортивном мероприятии, чтобы заявить о себе. Также НАКУ хочет создать для наших спортсменов возможность проявить себя.

Мы проводили много разъяснительных работ с презентациями о FIA Motorsport Games: что это такое? какие дисциплины будут представлены? как это будет проходить?

Нужно отметить, что правительство впервые поддержало нашу федерацию в отправке сборной на FIA Motorsport Games. Мы благодарны Кабинету министров, Министерству развития спорта, Национальному олимпийскому комитету за поддержку и понимание значения этого события.

Но важнее всего отдать должное нашим спортсменам и их родителям, которые набрались смелости и отваги, чтобы поехать на FIA Motorsport Games. Потому что для детей в 14 лет выступать на таком ответственном событии под флагом своей страны — это действительно смелый поступок.