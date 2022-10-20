ALPHA объявил о запуске шестимесячной программы для топ-менеджеров и предпринимателей от международного агентства Paper Planes.

Программа научит управлять бизнесом и влиять на финансовые результаты компании с помощью шести основных рычагов:

управление моделью создания прибыли;

разработка маркетинговых стратегий;

оптимизация бизнес-процессов;

реформация организационных процессов;

внедрение карты путешествия соискателя в работу HR-отдела;

рационализация внедрения IT-решений.

«Уже в ходе обучения вы сможете вывести вашу компанию на новый уровень — внедрить инновации, систематизировать бизнес-процессы, разработать маркетинговую стратегию, комплексно взглянуть на бизнес-модель, уменьшить текучку, наладить взаимосвязь между всеми структурами, и как следствие, повысить эффективность вашего бизнеса, увеличить выручку или долю присутствия на рынке», — отметил Илья Балахнин, управляющий партнер Paper Planes.

Обучение построено на международных практиках и работающих инструментах агентства Paper Planes, опробованных на рынках СНГ.





Спикеры программы:

Илья Балахнин — генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes. Агентство специализируется на услугах в области маркетинга, HR и цифровой трансформации бизнеса. Клиенты агентства: «Сбербанк», «Газпромбанк», Payme, S7, Volkswagen, Toyota, Skyeng, Bosch, Knauf. Сергей Худовеков — старший партнер агентства Paper Planes и руководитель направления HR-проектов. Среди проектов: «Перекресток», PepsiCo, «Северсталь».

Старт программы: 26 октября.

Стоимость: 20 млн сумов.

Доступно всего 20 мест. Будет проводиться отбор среди желающих.

Подробнее можно прочитать на сайте: mba.alpha.uz

Получить консультацию по программе и записаться можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

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