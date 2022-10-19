Для выпуска моделей Chevrolet Onix и Tracker в АО UzAuto Motors потребовалось объявление конкурса вакансий для создания новых рабочих мест. Онлайн-заявки подали более 8000 граждан из Андижанской, Ферганской и Наманганской областей. Кандидаты отбирались в четыре этапа, на работу принято более 1800 сотрудников.

Также руководства АО «Узавтосаноат» и АО UzAuto Motors обратились к хокимиятам Асакинского и Шахриханского районов Андижанской области с предложением о трудоустройстве малообеспеченной молодежи, сирот и лиц, потерявших кормильца. Согласно заявке, был представлен список из более 400 молодых людей, чьи условия жизни были изучены специальной рабочей группой. По результатам исследований к трудоустройству было рекомендовано в общей сложности более 300 из них.





UzAuto Motors производит автомобили и набирает в коллектив необходимый опытный персонал, повышает его квалификацию и обеспечивает рабочими кадрами аналогичные производства по всему Узбекистану.





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