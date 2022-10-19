У абитуриентов из Узбекистана появилась уникальная возможность бесплатно учиться в одном из ведущих вузов России в следующем учебном году. Подробнее об этом рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).





СПбПУ популярен среди иностранных студентов: сегодня в нем учатся более 8000 иностранцев из 107 стран. Студенты Политеха — будущие инженеры, строители, IT-специалисты, энергетики, экономисты, лингвисты и представители других востребованных профессий. Образование СПбПУ ценится во всем мире: выпускники университета — выдающиеся ученые с мировым именем, талантливые инженеры, сотрудники крупных компаний и даже лидеры стран.

Как поступить на бесплатное обучение в магистратуру или аспирантуру

Способов поступить в Политехнический университет по стипендии несколько. Первый — принять участие в международной студенческой олимпиаде Open Doors: Russian Scholarship Project. У победителей интеллектуального соревнования будет возможность поступить в магистратуру или аспирантуру СПбПУ без вступительных испытаний и учиться бесплатно (за счет средств бюджета России) на русском или английском языках.





Для участия в олимпиаде достаточно зарегистрироваться и успешно пройти онлайн-тестирование. Кандидатам для поступления в магистратуру необходимо учиться на последнем курсе бакалавриата или иметь диплом бакалавра или специалиста. Аналогичные условия — для поступления в аспирантуру: на момент участия нужно быть студентом последнего курса магистратуры или иметь диплом магистра.

Если вы хотите начать учиться бесплатно в 2023 учебном году, вам нужно подавать документы уже сейчас. Регистрация для участия в олимпиаде открылась 15 сентября и продлится до 23 декабря 2022 года.

Поступить на бесплатное обучение по направлению Минобрнауки России

Еще одна возможность для иностранных абитуриентов поступить в Политехнический университет на бюджет в бакалавриат, магистратуру или аспирантуру — подать заявку на обучение по квоте по направлению Министерства науки и высшего образования России. Подробнее об этом можно прочитать на официальном сайте СПбПУ.





Уникальная возможность увеличить свои шансы в два раза

Иностранные абитуриенты могут подать заявки и на участие в олимпиаде Open Doors, и на поступление по квоте Минобрнауки РФ. Таким образом их шансы на бесплатное обучение значительно увеличиваются. Для тех иностранных абитуриентов, кто не смог пройти конкурсный отбор, университет открывает свои двери на платное обучение: прием заявок длится до 1 августа каждый год.

Политех: уникальный кампус

Кампус Политехнического университета занимает 120 га. Он создан по образу Оксфордского и Кембриджского университетов. Это целый город со спортивными секциями, бассейном, одной из крупнейших в городе технических библиотек, зонами коворкинга, кафе и столовыми, а также 18 общежитиями. Общежития предоставляются всем иностранным студентам.





Рядом с кампусом в шаговой доступности находятся четыре станции метро — до центра города можно добраться за 20 минут. Территория кампуса надежно охраняется, вход в корпуса осуществляется по электронным пропускам. Это способствует созданию безопасной и комфортной для учебы и жизни среды.

Для скорейшей адаптации иностранных студентов внутри университета создан международный кампус. В нем сосредоточены международные службы, приемная комиссия и подразделения довузовской подготовки для иностранных абитуриентов. Там царит дружелюбная мультикультурная атмосфера и кипит студенческая жизнь. Международные студенческие сообщества проводят разнообразные мероприятия для иностранных и российских студентов.

На правах рекламы.