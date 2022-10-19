Для тех, кто ценит комфорт, элегантность и инновации в автомобиле, официальный дистрибьютор Hyundai Auto Asia в Узбекистане предоставляет возможность выгодной покупки автомобилей i30, Elantra, Creta, Tucson, Sonata, Palisade, Staria, оформив кредит с первоначальным взносом от 10% на срок до пяти лет по выгодной ставке от 0,1% годовых.





Автомобили в наличии по всей дилерской сети в Узбекистане

Каждая модель представлена в нескольких комплектациях и богатой цветовой палитре. Все дилерские центры работают по стандарту 3S, предоставляя не только возможность приобретения автомобилей линейки Hyundai, а также высококачественный сервис, оригинальные запасные части и дополнительное оборудование.





Гарантия на автомобили Hyundai — 100 тысяч км или три года. Для жителей Ташкента доступна услуга Trade-in.





Получить подробную информацию и записаться на тест-драйв можно по телефону: 1248.

Cайт: hyundai.com

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