В результате взрыве газа в частном доме в селе Куйи хужалар в Каракульском районе Бухарской области скончался восьмилетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Взрыв произошёл около 8:55 16 октября. Получивший травмы второклассник скончался в больнице. Прокуратура района начала доследственную проверку по факту происшествия.

О другом случае взрыва газовоздушной смеси 19 октября сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана. Она произошла примерно в 2:40 в махалле «Мехнат» в Узунском районе Сурхандарьинской области.

В результате происшествия телесные повреждения получили хозяин дома и его ребёнок. Им оказывается медицинская помощь.

Предположительной причиной взрыва называется утечка газа из бытового баллона, установленного в подвале, который скопился в жилой комнате.

На место происшествия прибыли представители УЧС, УВД, управления здравоохранения и других ведомств, начато расследование.

В МЧС призвали соблюдать правила пользования газовыми баллонами в быту.