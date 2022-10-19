Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков встретились 18 октября на конференции в Душанбе по сотрудничеству в целях борьбы с терроризмом, сообщила пресс-служба МИДа.

Они обсудили развитие сотрудничества по обеспечению мира и безопасности в Центральной Азии, в том числе в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Стороны отметили, что прошедшая 3−4 марта в Ташкенте международная конференция по реализации этой стратегии в Центральной Азии позволила согласовать общие принципы и подходы к вопросам борьбы с терроризмом «с учетом меняющейся международной общественно-политической и социально-экономической среды в регионе». На этой конференции был принят совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в новой редакции, а также «Ташкентская декларация», которая подтвердила приверженность государств Центральной Азии сотрудничеству в рамках нового плана действий.

По итогам встречи Владимира Норова и Владимира Воронкова подписана «дорожная карта», которая включает инициативы и предложения, выдвинутые в ходе Ташкентской конференции, и определяет приоритетные направления двустороннего взаимодействия.

«Дорожная карта» предполагает создание виртуальной сети по противодействию кибертерроризму в Центральной Азии, обмен опытом по эффективному использованию местных сообществ (махаллей) в реабилитации и реинтеграции репатриантов, создание под эгидой Контртеррористического управления ООН регионального экспертного совета по данному вопросу и другие мероприятия.

Для продвижения идей и принципов толерантности, межрелигиозного и межкультурного диалога с участием всех слоев общества в 2023 году в Узбекистане планируется провести под эгидой ООН конференцию высокого уровня «Просвещение и религиозная толерантность».