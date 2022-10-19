При выборе квартиры в новостройке стоит рассматривать жилой комплекс как пространство, которое станет частью вашей жизни и будет отвечать всем необходимым требованиям. Dream City Development рассказал, что предлагает ЖК Boulevard для своих жителей.

Готовый кадастр

Покупая квартиру в Boulevard, можно сэкономить время на оформлении — квартиры площадью от 55 до 116 кв. м с террасами уже ждут своих владельцев. Можно приобрести и сразу заселиться.





Закрытые внутренние дворы

Каждый дом имеет свой двор, закрытый от проезда автомобилей, с детской площадкой, фонтанами, озелененной территорией и системой пропуска с постом охраны. Это безопасное пространство спрятано от суеты вокруг и принадлежит исключительно резидентам комплекса и их гостям.

Круглосуточная охрана территории

К комплексу прикреплена профессиональная управляющая компания ProSM, которая позаботится о чистоте и безопасности. На территории круглосуточно ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение.

Большая подземная парковка

В жилом комплексе предусмотрен огромный подземный паркинг общей площадью 9 га, рассчитанный на более 1600 мест. В подземном паркинге автомобилю обеспечена сохранность от любой непогоды, пыли, осадков и полная безопасность 24/7.





Расположение в сердце Ташкента

Квартиры расположены в центре города на территории Tashkent City. Здесь находится все, что нужно для повседневной жизни и полноценного отдыха. Уникальная шопинг-авеню, салоны красоты, рестораны и большой парк ждут вас за углом дома.

В жилом комплексе Boulevard можно почувствовать, что значит максимально комфортное проживание.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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