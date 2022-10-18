Девелоперская компания Zaytun Group на протяжении 12 лет возводит современные объекты жилой и коммерческой недвижимости по всему Узбекистану. Десятки масштабных проектов компании стали полноценной частью инфраструктуры городов Узбекистана. В общей сложности за эти годы Zaytun Group сумел реализовать более 800 единиц комфортабельного жилья.

Сегодня в штате компании работает более 200 квалифицированных специалистов. Их профессиональная компетенция — результат многолетнего опыта, стремления компании улучшать навыки своих сотрудников и желания расти вместе с ними. Благодаря слаженной работе всей команды Zaytun Group удается долгие годы находиться среди ведущих компаний локальной строительной индустрии.

Принципы работы Zaytun Group

Безопасность и качество. Это два главных пункта, которыми руководствуется компания, работая над своими проектами. Компания тщательно следит за безопасностью будущих жителей и своих работников, а все подрядчики должны соответствовать требованиям международных стандартов качества.

Комфортные условия для жизни. Компания выбирает только качественные материалы и работает только с признанными производителями. Специалисты компании следят за развитием технологий и стараются своевременно внедрять их в работу для улучшения условий жизни клиентов.

Прозрачность и открытость. Zaytun Group не избегает сложных ситуаций, а пытается найти решение. Компания всегда изучает мнения жителей и учитывает тенденции при разработке новых проектов. Ведь в первую очередь все, что создает Zaytun Group, должно отвечать запросам и пожеланиям клиентов.

В настоящее время в Ташкента реализуется три масштабных проекта Zaytun Group: многофункциональный комплекс Modera Towers на ул. Шота Руставели, жилой комплекс премиум-класса Kazakhstan Residence возле станции метро «Минор» и мультифункциональный жилой комплекс Prestige Gardens на пересечении МКАД и ул. Шота Руставели.





Многофункциональный комплекс Modera Towers представляет собой сочетание фешенебельного жилья и неограниченных возможностей для бизнеса. Первый этаж 24-этажного комплекса займут коммерческие помещения, этажи со 2 по 4 — бизнес-центр, а выше — жилые пространства. Общая площадь проекта составляет колоссальные 66 тысяч кв. м.

К моменту завершения строительства Modera Towers в центре Ташкента появятся 459 новых квартир — от компактных «однушек» площадью 25 кв. м до просторных апартаментов площадью 104 кв. м. Даже требовательный покупатель сможет выбрать среди них подходящую. Квартиры можно приобретать уже сейчас. Цены — от 582 520 000 сумов за квартиру площадью 26,8 кв. м.





Жилой комплекс Kazakhstan Residence — одна из узнаваемых новостроек Ташкента. Ее белоснежный фасад, выполненный в традициях неоклассики, полон декоративных элементов в виде карнизов и уютных балкончиков с кованными ограждениями. Общая площадь 10-этажного комплекса составляет 24 тысячи кв. м.

В Kazakhstan Residence 256 квартир площадью от 47 до 142 кв. м. Квартиры на верхних этажах Kazakhstan Residence дополнены мансардами. Оттуда открывается неповторимый вид на один из современных районов Ташкента — улицу Амира Темура. Эффекта давящих потолков в жилом комплексе не будет — их высота составляет 3,4 м. Нижние этажи занимают коммерческие помещения. Стоимость недвижимости в резиденции начинается от 940,5 млн сумов за квартиру площадью 57 кв. м.





Жилой комплекс Prestige Gardens по праву можно назвать городом в городе. Уникальная экосистема проекта предполагает полную автономность от внешнего мира. Необходимые инструменты для комфортного проживания — от детского сада до холла для проведения торжеств — будут сконцентрированы внутри Prestige Gardens. Кроме того, в комплексе предусмотрена подземная парковка на 50 автомобилей и помещения для бизнеса на первых трех этажах.

Общая площадь возводимого на пересечении МКАД и ул. Шота Руставели 14-этажного комплекса составляет 27 тысяч кв. м. Жилые пространства Prestige Gardens — это 401 квартира. Будущие жильцы комплекса получат доступ к удивительному феномену — огромному саду, который будет разбит на крыше третьего этажа. В сумме с детскими площадками и прогулочными дорожками его площадь составит 1494,23 кв. м. Цена на недвижимость в Prestige Gardens стартует от 380 млн сумов за квартиру площадью 28 кв. м.

Телефон: (+998) 97−302−77−77.

Сайт: zaytun-group.uz

Instagram: @zaytun_group_uz

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