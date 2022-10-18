Вьетнамская авиакомпания VietJet Air свяжет прямыми рейсами Хошимин и Ташкент, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Первый пассажирский рейс запланирован на 15 декабря. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus А330 с частотой раз в 10 дней.

VietJet Air — интернациональный лоукостер и первая частная авиакомпания, созданная во Вьетнаме. Этот авиаперевозчик пять лет (2017−2021) признавался лучшей сверхбюджетной авиакомпанией по версии глобального рейтингового сайта AirlinesRating.