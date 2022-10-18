Онкохирург из Грузии, заведующий отделением онкологии и хирургии в American Hospital Tbilisi, Илья Гоцадзе проведет бесплатные консультации в Ташкенте. Бесплатные консультации пройдут 18, 19 и 20 октября в клиниках Medion Innovation и Medion Family Hospital.

Илья Гоцадзе провел более 500 бесплатных консультаций в Ташкенте, Самарканде и Навои. Он также провел ряд сложных операций по удалению злокачественных и доброкачественных опухолей, оказывая незамедлительную хирургическую помощь онкобольным.

Доктор Гоцадзе занимается хирургическим лечением таких злокачественных опухолей как:

толстой и прямой кишки;

желудка и пищевода;

печени и поджелудочной железы;

легких;

забрюшинного пространства и почки.

За пять месяцев плодотворного сотрудничества сети клиник Medion с одним из ведущих специалистов в области онкохирургии, доктором медицины, академиком, Ильей Гоцадзе, удалось помочь пациентам признанным неоперабельными, которым было отказано в помощи в зарубежных клиниках.

Доктор Гоцадзе имеет колоссальный опыт в проведении лапароскопических операций на толстую и прямую кишки, не требующих больших разрезов и долгого восстановления после хирургического вмешательства.

Илья Гоцадзе является выпускником школы одного из крупнейших в России Онкологического центра имени Н.Н. Блохина, учился и проработал в отделении одного из выдающихся онкохирургов современности, академика Михаила Давыдова.

Чтобы записаться на бесплатную консультацию необходимо отправить фамилию, имя и отчество, контакты и все имеющиеся медицинские исследования на почту: oncosurgeon@medion.uz

Онлайн-запись через Telegram: t.me/medionuz_chat

Телефон для жителей Ташкента: 1223.

Телефон для жителей регионов: (+998) 78−140−00−10.

Адрес центра Medion Clinic, Aesthetic & SPA: ул. Зульфияханум, 18.

Ориентир: посольство Казахстана и кафе Cookbook Workshop.

Адрес центра Medion Family Hospital: ул. Истирохат, 258.

Ориентир: общеобразовательная средняя школа № 106 и махалля Дегрез.

Адрес центра Medion Innovation: ул. Абдуллы Кадыри, 39/1.

Ориентир: cтанция метро «Гафура Гуляма».

Сайт: medion.uz

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