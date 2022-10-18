Компания NovaStroy запускает продажи нового проекта Livingood с особенной скидкой на ограниченный срок. Mixed-use комплекс Livingood придерживается концепции live-work-play, что поможет жителям не только работать и жить в одном месте, но и отдыхать в общественных пространствах. Например, в рекреационной зоне общего резидентского пользования, а также на крышах 13 и 14 этажей.

13-этажное здание — жилое, а 14-этажное — бизнес-центр. Их объединяет общий второй этаж, отведенный под рекреационную зону с условиями для комфортной жизни и досуга. Для более удобного перемещения в обеих башнях будут установлены лифты от европейского бренда, грузоподъемностью одной и 1,6 тонны.

Особая скидка с ограниченным сроком

До 30 ноября в Livingood будет действовать скидка 30% на офисные и жилые помещения при условии 100-процентной оплаты. Это единственное предложение с большой скидкой на этапе котлована. По окончании срока акции скидка при 100-процентной оплате значительно сократится.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте или в офисах продаж.





Адрес: ул. Махтумкули.

Ориентир: ТЦ Atrium.

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