17 октября около 11:10 на предприятии Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals в Коканде Ферганской области в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узкимёсаноат» («Узхимпром»).

Сообщается, что при монтаже частей металлической конструкции под бункером упаковочного оборудования в упаковочном цехе в результате резки опор бункера он упал на рабочего предприятия Metall Universal 777. Мужчина погиб.

Сейчас проводится предварительная экспертиза и доследственная проверка, говорится в сообщении.

Компания Indorama Kokand Fertilizers and Chemicals была создана на базе Кокандского суперфосфатного завода в результате его приватизации сингапурской Indorama Holdings в 2019 году.