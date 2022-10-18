Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 октября провёл совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на инфраструктуру махаллей, сообщила пресс-службы главы государства.

На недавнем совещании по благоустройству махаллей 11 октября было принято решение о направлении в течение последних двух месяцев этого года 2,7 трлн сумов на улучшение инфраструктуры в 5584 махаллях. Объем средств на ремонт внутренних дорог поручено увеличить в 2,2 раза. На проекты примерно в 1500 махаллях в рамках «Инициативного бюджета» будет выделено 1,3 трлн сумов. В 2023 году на проекты «Инициативного бюджета» направят 8 трлн сумов.

«В следующем году мы перейдем на новую систему формирования и реализации программ „Обод махалла“, „Обод кишлок“, дорожного строительства и других государственных инвестиционных программ. Эти программы и расходы будут направлены только на проекты, за которые проголосовало само население. А прокуроры должны путем надзора обеспечить целевое использование каждого выделяемого сума», — заявил накануне президент.

На совещании генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев доложил о внедрении новой системы контроля за выполнением госпрограмм, мерах, которые будут приняты для предотвращения хищений и правонарушений, прозрачной системе строительства.

Заместитель генпрокурора Эркин Юлдашев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» уточнил, что при анализе всех проектов, запланированных на 2022 год, — а их более чем 1200 — удалось «оптимизировать 1,026 трлн сумов средств».

Президент также поручил расширить участие граждан в контроле за ходом строительных процессов и включить председателей махаллей в состав комиссий по приемке объектов.

Кроме того, с 1 января 2023 года к строительным объектам стоимостью более 10 млрд сумов начнут привлекать зарубежных специалистов технического надзора, а проектная документация по гособъектам будет разрабатываться на основе платформы «Классификатор строительных ресурсов». Эта платформа, как ожидается, позволит обеспечить единый принцип ценообразования стройматериалов.

Перед Агентством по противодействию коррупции поставлена задача обеспечить публичность информации о проектах, подрядчиках и строительстве.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в 2023 году планируется ввести систему «махаллинский бюджет», чтобы каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы. В одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, сбором некоторых налогов займётся махалля.