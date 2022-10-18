Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев навестил водителя машины скорой помощи, избитого накануне мужчиной на улице, сообщила пресс-служба Минздрава. Водитель, получивший серьёзные травмы головы и ноги, проходит лечение в отделении нейрохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

«К сожалению, в последнее время участились случаи насилия в отношении врачей и медсестёр, выполняющих свои обязанности, особенно в отношении сотрудников скорой помощи, — отметил министр. — Мы работаем над установлением в законодательстве строгой ответственности для тех, кто нападает на самоотверженных работников здравоохранения, посвятивших свою жизнь защите здоровья населения».

Министр пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и вручил ему нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».

Водитель выразил благодарность министру и отметил, что несмотря на 64-летний возраст, готов и дальше работать во имя здоровья населения, говорится в сообщении.

Как мы писали, скорую помощь вызвал прохожий, увидевший на улице незнакомого мужчину без сознания и с кровотечением. Когда прибывшие медработники пытались оказать мужчине первую помощь, он набросился на них с кулаками и нанёс повреждения их машине.

Помимо водителя, травму мягких тканей живота получила также врач скорой помощи.