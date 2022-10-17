Агентство США по международному развитию (USAID) выделило дополнительные 5,35 млн долларов в качестве нового финансирования к действующему грантовому соглашению для осуществления целей в области развития (DOAG) с Министерством народного образования Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

DOAG описывает обязательство USAID инвестировать 55 млн долларов в поддержку программы МНО по комплексной реформе системы общего среднего образования на 2019−2026 годы.

Новое финансирование будет использовано для поддержки текущих программ. USAID сотрудничает с МНО для улучшения преподавания английского языка, узбекского языка, математики и информационных и коммуникационных технологий, а также подготовки учителей, предоставления учебников, рабочих тетрадей и пособий для учителей.

Дополнительное финансирование также поддержит работу USAID с МНО по обучению учащихся 8−11 классов предпринимательским и экономическим навыкам, «необходимым для обеспечения и создания рабочих мест в экономике будущего», говорится в сообщении.

«Образование — это мощный инструмент для сокращения бедности и улучшения здоровья, равенства, мира и стабильности. Когда дети и молодежь готовы к тому, чтобы ходить в школу, учиться и приобретать навыки, необходимые им для жизни и работы, они могут построить лучшее будущее для себя, своих семей, своих сообществ и своей страны», — сказала директор миссии USAID Микаэла Мередит.

Она добавила: «Я уверена, что, продолжая наши тесные рабочие отношения, мы обеспечим, чтобы эти дополнительные инвестиции USAID поддержали министерство в достижении его целей по реформе образования».