В Кашкадарьинской области 17 октября произошли новые назначения. Заместителем хокима Кашкадарьинской области по вопросам молодёжной политики, социальному развитию и духовно-просветительской работе назначен Анвар Эшпулатович Кобилов.

Рустам Юлдошев был освобождён от этой должности в связи с переходом на новую работу.

Анвар Кобилов. Фото: пресс-служба хокимията Кашкадарьи

Анвар Кобилов родился в 1979 году. В 2003 году окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт, в 2010 году — китайский университет экономики и права Zhongnan, в 2014 году — Академию государственного управления при президенте Узбекистана.

До назначения работал руководителем областного филиала Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана.

Заместителем хокима Кашкадарьинской области по вопросам капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства, экологии и озеленения назначен Муродулло Ганиевич Азизов.

На этой должности он сменил Акбара Эшонкулова в связи с переходом последнего на другое место работы.

Муродулло Азизов. Фото: пресс-служба хокимията Кашкадарьи

Муродулло Азизов родился в 1971 году. В 1993 году окончил Ташкентский финансовый институт. До назначения занимал должность заместителя начальника департамента по коммерции — главы отдела маркетинга компании «Узбекнефтегаз».

Хоким Чиракчинского района Нодир Эркаев получил выговор за недостатки в работе с обращениями граждан.