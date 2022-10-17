В понедельник на территорию Узбекистана началось вторжение влажной и холодной воздушной массы с Поволжья, сформировавшейся над центральными районами Европейской части России (Московская область), сообщила пресс-служба Узгидромета.

По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям в течение дня, а по областям Ферганской долины к вечеру местами пройдет небольшой дождь.

По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям осадков не ожидается. По северу и пустынной зоне возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха в дневные часы не превысит +20…+25 градусов.

Со вторника со следующей порцией облачности из Туркменистана по южным центральным и восточным районам будут наблюдаться дожди. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям сохранится погода без осадков.

Усиление ветра ожидается по всей территории республики до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха понизится ночью до +5…+10 градусов, днем — +15…+20.

В среду по большей территории республики пройдут дожди, в горных районах местами сильные, в высокогорьях возможен переход дождя в снег. лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков не ожидается. Температура воздуха продолжит понижаться — ночью до +5…+8 градусов, по северу местами до -2, днем до +13…+18 градусов.

В четверг и пятницу по Узбекистану установится погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы достигнет минимума и будет около +3…+5 градусов, днем за счет солнечного прогрева будет повышаться до +17…+22 градусов.