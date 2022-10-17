Veolia Energy Tashkent, дочерняя компания французской Veolia, с июля являющаяся оператором системы теплоснабжения столицы (ранее эту функцию выполняло ГУП «Тошиссиккуввати» — «Таштеплоэнерго»), обещает, что переход на интегрированную схему обеспечит надлежащее качество горячей воды и приведёт к «ощутимому снижению» удельных затрат тепловой энергии, что, в свою очередь, «позитивно скажется на тарифах».

Деятельность оператора охватывает транспортировку и распределение тепловой энергии с 12 крупных котельных теплоснабжающих предприятий ГУП «Таштеплоцентраль» и АО «ТашТЭЦ» до потребителей (эти котельные отапливают и снабжают горячей водой целые районы), а также выработку тепловой энергии на 209 локальных котельных, принадлежащих компании, с передачей тепловой энергии жителям.

О начатом пилотном проекте по модернизации системы центрального теплоснабжения города и о проблемах, которые имеются сейчас, представители нового оператора рассказали журналистам в ходе пресс-туда на одну из старейших котельных города — Теплоцентраль-2 «Карасу».

Откуда берётся тепло в батареях

ТЦ-2 «Карасу», действующая с 1979 года, одна из самых крупных станций, вырабатывающая тепло для города. Бахтиёр Атамов, второй руководитель станции, сообщил, что количество вырабатываемой тепловой энергии здесь составляет 3 гигакалорий в час.

«На протяжении 43 лет мы снабжаем теплом практически весь Мирзо-Улугбекский район. Из 405 существующих объектов наша котельная греет 354 жилых домов», отметил он.

Сырая вода из поступает в коллектор. Оттуда при помощи насосов она выкачивается в специальные фильтры, где проходит этап регенерации. Жёсткую воду смягчают 1,5-процентным раствором серной кислоты, поскольку вода содержит соли магния и кальция. Если их не удалить, то в трубах при нагревании образуется накипь. Солевые отложения могут забить трубы и батареи, что может привести к их разрыву от давления.

По словам инженера-химика Даврона Хаитбаева, далее воду под давлением прогоняют через буферные фильтры огромные трёхметровые бочки с сульфоуглем. Они поглощают все соли, и на выходе вода уже мягкая. После этого воду с помощью насосов пропускают через деаэратор, где под воздействием температуры и давления снижается уровень растворённых в воде коррозионно-агрессивных газов кислорода и углекислого. Это делается для предотвращения появления известкового налета и коррозии в трубах.

Даврон Хаитбаев, инженер-химик ТЦ-2 «Карасу».



Подготовленная вода закачивается насосами в котёл, где начинается процесс кипячения. На дно котла пускают мощный поток воздуха навстречу движущемуся с такой же силой газу. Вместе они образуют огненную бурю температурой 1300−1400 градусов Цельсия. Вода моментально вскипает, выкачивается насосами, разбавляется до температуры около 70 градусов и с помощью сетевых насосов идёт по трубопроводу в отопительные пункты. В магистралях машинисты регулируют и распределяют подачу тепла в жилые дома.





«Наша теплоцентраль подключена к двум газопроводам и получает холодную воду из двух разных сетей. Если воду или газ перекроют в одной сети, вторая продолжит работать. Это своего рода страховка на случай аварии или экстренной ситуации. В холодную погоду котельной нельзя останавливать производство горячей воды, так как горожане будут мерзнуть», отметил Бахтиёр Атамов.

Проблемы в работе магистралей

Имеющееся оборудование в котельной, по словам сотрудников, практически отслужило свой срок и станция с каждым годом всё больше нуждается в капитальном ремонте. Любая серьёзная поломка может потребовать много времени и ресурсов.

На магистралях нередко происходят аварии, связанные с прорывом труб и неисправными компенсаторами. Из-за этого теряется много воды, падает давление в сетях, дома могут отключаться от отопления.

В самих многоквартирных домах плохая циркуляция воды может снижать уровень поступающего тепла и не позволять прогреваться батареям.

Фото: Пресс-служба Veolia Energy Tashkent



Грядущие изменения в системе теплоснабжения

В соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве, подписанным Veolia и Ташкентом в сентябре 2021 года, управление системой теплоснабжения столицы передано французской компании на 30 лет. Оно включает ряд требований по улучшению качества оказываемых услуг.

Став оператором, Veolia Energy Tashkent запустила пилотный проект по модернизации системы теплоснабжения. На его реализацию выделено 8 млн евро. Завершение проекта запланировано на лето 2024 года.

«При подготовке к отопительному сезону мы сфокусировались на предотвращении аварийных ситуаций и устранении дефектов. В этом сезоне 40 гидравлических испытаний трубопроводов на прочность прошли под давлением до 16 бар, что практически вдвое превышает применяемое давление в предыдущие годы. Благодаря этому повышению нам удалось обнаружить больше слабых и уязвимых участков теплосети, пострадавших от коррозии и прочих разрушений», — сообщил генеральный директор Veolia Energy Tashkent Александер Хасти.

Александер Хасти, генеральный директор Veolia Energy Tashkent.



Компания пригласила зарубежных специалистов для предварительного аудита 20 крупнейших котельных, включая ТЦ-2 «Карасу». Проверка остальных котельных продолжается.

«Аудит показал, что критическая сфера, требующая масштабных улучшений, — это инфраструктура. Значительная часть теплосетей и оборудования нуждается в текущем и капитальном ремонте. Заменить всю инфраструктуру и разом решить имеющиеся проблемы невозможно. Мы ведём планомерные работы по замене изношенных трубопроводов и модернизируем систему теплоснабжения в целом», — прокомментировал директор по операционным вопросам Veolia Energy Tashkent Лауринас Рариванас.

Лауринас Раривана, директор по операционным вопросам Veolia Energy Tashkent. Фото: Пресс-служба Veolia Energy Tashkent.



За первые три месяца работы Veolia Energy Tashkent выявила и устранила более 1600 повреждений, завершила перекладку теплосетей на 162 участках, а также отремонтировала и заменила более 1000 компенсаторов, которые предотвращают деформацию труб и минимизируют потерю тепла.

Компания совместно с ГУП «Таштеплоцентраль» планирует работать над улучшением качества подаваемой воды, что уменьшит естественную коррозию трубопроводов и увеличит срок их службы, а также осуществить переход от открытой к закрытой системе теплоснабжения.

«Самые существенные улучшения качественной подачи тепла мы получим, когда перейдем на закрытую систему. Этот процесс займет 10 лет. Но работать над реализацией проекта мы начали уже в этом году. Сейчас приобретаются тепловые узлы для дальнейшей установки умных счётчиков подачи тепла и горячей воды. Это позволит контролировать происходящие процессы в системе теплоснабжения», — объяснил Лауринас Рариванас.

В планах компании также модернизировать диспетчерский центр, внедрить автоматизированную систему учёта потребителей на базе современных технологий и колл-центр для улучшения взаимодействия с потребителями.

По словам Александера Хасти, полная модернизация существующей системы позволит уменьшить срок весенних и осенних отключений горячей воды до одного-двух дней.

Для этого нужно подготовить специалистов и внедрить другую технологию с заменой сальниковых компенсаторов на линзовые, практикуемые в других странах и не нуждающиеся в частых проверках, отметил он.

В Veolia Energy Tashkent сообщили, что компания трудоустроила всех сотрудников «Тошиссиккуввати», произвела повышение зарплат в среднем на 20% и запустила программы обучения и повышения квалификации от зарубежных экспертов.