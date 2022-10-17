Последние месяцы пресс-служба президента Узбекистана публикует фотографии с заседаний, совещаний и презентацией проектов, где размыты некоторые слайды презентаций.

17 октября Шавкату Мирзиёеву были представлены проекты строительства ряда объектов, в том числе олимпийского городка. Как сообщает пресс-служба, на презентации рассматривались «организационные и финансовые аспекты этого крупного проекта. Ответственные лица доложили о предложениях иностранных компаний, графиках поставок строительных материалов и спортивного инвентаря».





При этом какие-либо детали об организационных и финансовых сторонах проекта олимпийского городка не приводятся. Слайды же с информацией о проекте на фотографиях заблюрены (размыты).





Для сравнения — 18 апреля, когда президент знакомился со строительными проектами, в частности, проектом университета «Новый Узбекистан» и реконструкции государственных музеев и другое, на фотографиях пресс-службы отчётливо был виден дизайн будущего музея.





В понедельник также состоялось совещание по вопросам контроля за расходованием средств, выделяемых на инфраструктуру махаллей. На фотографии, где с отчётом выступает генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, замазано изображение слайда с информацией, которая может представлять интерес для общественности.

Для сравнения выше приводится фотография с заседания по результативности социально-экономических реформ в регионах, которое состоялось 11 июля. На ней заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики, директор Центра экономических исследований и реформ Обид Хакимов презентовал результаты комплексного изучения реформ в Самаркандской области, которое провели четыре научно-исследовательских института.

«Газета.uz» заметила, что практика размытия частей фотографий встречается с июля, вскоре после смены руководства Администрации президента и кадровых перестановок там. На сайте пресс-службы президента и в её аккаунтах в социальных сетях многие фотографии также снимаются с ракурсов, где сложно разглядеть информацию.

В условиях, когда официальная информация о проектах крайне скудна, фотографии слайдов презентаций служат для журналистов дополнительным источником сведений. Благодаря им общественность может узнавать о новых проектах, расходах на них и вносимых в проекты изменениях.

Отметим, что кадры презентаций всё ещё показываются в репортажах телеканалов.

Примеры с заблюренными фотографиями

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков выступает с презентацией проектов по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей. 10 октября.

Министр инвестиций и внешней торговли выступает с презентацией в Сайхунабадском районе, где прошло совещание об экономическом и социальном развитии Сырдарьинской области. 6 октября.

Презентация о мерах по совершенствованию системы подготовки кадров в области архитектуры и строительства. 27 сентября.





Президент знакомится с презентацией проектов строительства спортивных, образовательных, медицинских объектов. 23 сентября.

Презентация о совершенствовании системы подготовки кадров органов дознания и следствия. 3 августа.

Фото с совещания по улучшению жизни населения и повышению активности предпринимателей. 26 июля.

Похожие фотографии без замазывания

Презентация инвестиционных проектов в Ташкенте. 27 июня.

Презентация проектов в транспортной и коммунальной сферах. 11 апреля.

Презентация проектов улучшения дорожной инфраструктуры и системы газоснабжения. 10 января.

Ещё раз о том, почему это важно

В условиях ограниченной открытости и отчётности госорганов кадры с презентаций и совещаний с участием президента часто несут важную информацию, которая отсутствует в текстах сообщений пресс-службы главы государства.

«Газета.uz» с помощью фотографий слайдов выяснила, как будет выглядеть будущий проект комплекса «Истиклол» внутри парка «Голубые купола» напротив ЦУМа в Ташкенте. Это позволило общественности своевременно отреагировать на предложение властей и добиться переноса монумента.

На основе слайдов мы также смогли подготовить статью, где был представлен анализ результативности реформ в Самаркандской области. В ней говорилось, что фермеры хотят меньше вмешательства хокимиятов в их деятельность, просят долгосрочных гарантий земельных прав, а бизнес жалуется на дорогие кредиты, высокие налоги, проблемы с электроснабжением и другое. Пресс-служба президента и государственные телеканалы не озвучивали эти детали. ЦЭИР, который презентовал результаты исследования, не стал предоставлять полную презентацию.

В августе 2021 года «Газета.uz» рассказывала о подтверждённых запасах природного газа в Узбекистане по итогам 2020 года и о том, между какими компаниями распределены газовые месторождения.

Редакция запросила комментарий в пресс-службе президента и ожидает ответ.