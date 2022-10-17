Сегодня, 17 октября, в Ташкенте с 18:00 до 23:00 ожидается усиление загрязнения атмосферного воздуха мелкими частицами пыли. Об этом сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет). Ухудшение качества воздуха вызвано длительным отсутствием осадков и инверсией температуры воздуха.
По данным портала IQAir, который использует в том числе данные мониторинга Узгидромета, Ташкент сейчас занимает первое место в мире по уровню загрязнённости атмосферного воздуха.
На момент публикации новости концентрация мелких частиц пыли (PM2.5) в Ташкенте более чем в 24 раза превышает рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Несколько дней назад Узгидромет также писал, что в вечернее и ночное время в Ташкенте наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. «Резкое падение температуры воздуха в вечернее время вследствие температурной инверсии способствует застою атмосферного воздуха, создает условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе», — говорится в публикации.
Инверсия возникает, когда нижние слои воздуха оказываются более холодными, чем верхние, таким образом блокируются вертикальные перемещения воздуха, что создает условия для образования дымки, тумана и смога, облаков.
Узгидромет рекомендует жителям и гостям Ташкента:
- по мере возможности не выходить из дома;
- находясь на улице, носить медицинскую маску и менять её каждый час;
- при одышке, насморке, хрипах, гриппе, зудящих глазах, сильном зуде в горле, кашле необходимо срочно обратиться к аллергологу;
- держать окна закрытыми, перед окнами расстелить мокрые полотенца;
- рекомендуется полоскать нос и горло солевым раствором.
Из всех показателей загрязнения воздуха PM2.5 представляет наибольшую угрозу для здоровья, отмечается на сайте IQAir. Из-за своего малого размера PM2.5 может оставаться во взвешенном состоянии в воздухе в течение длительных периодов времени и при вдыхании глубоко проникать в кровь.
Частицы твердых частиц могут выбрасываться непосредственно из искусственных или природных источников, причём искусственные источники обычно приводят к большему количеству PM2.5. Некоторые из наиболее распространённых техногенных источников: сгорание двигателей сжигание топлива на электростанциях, промышленные процессы печи, камины и домашнее сжигание древесины, дым от фейерверков, курение.
Природные источники PM2.5 могут включать пыль, сажу, грязь, соль, выдуваемая ветром споры растений, пыльца, дым от лесных пожаров.
Павел Чирцов
Загадили атмосферу города массовыми стройками ОНИ, такие ценные для общества предприниматели и хокимы, а ходить в намордниках теперь должны МЫ, простой народ! Красота, а перспективы еще хлеще
Halida Ahmedova
А стройки бесконечные почему не упомянули? Бетонные дорожки повсеместно?