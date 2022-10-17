Сегодня, 17 октября, в Ташкенте с 18:00 до 23:00 ожидается усиление загрязнения атмосферного воздуха мелкими частицами пыли. Об этом сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет). Ухудшение качества воздуха вызвано длительным отсутствием осадков и инверсией температуры воздуха.





По данным портала IQAir, который использует в том числе данные мониторинга Узгидромета, Ташкент сейчас занимает первое место в мире по уровню загрязнённости атмосферного воздуха.

На момент публикации новости концентрация мелких частиц пыли (PM2.5) в Ташкенте более чем в 24 раза превышает рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

Несколько дней назад Узгидромет также писал, что в вечернее и ночное время в Ташкенте наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. «Резкое падение температуры воздуха в вечернее время вследствие температурной инверсии способствует застою атмосферного воздуха, создает условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе», — говорится в публикации.

Инверсия возникает, когда нижние слои воздуха оказываются более холодными, чем верхние, таким образом блокируются вертикальные перемещения воздуха, что создает условия для образования дымки, тумана и смога, облаков.

Узгидромет рекомендует жителям и гостям Ташкента:

по мере возможности не выходить из дома;

находясь на улице, носить медицинскую маску и менять её каждый час;

при одышке, насморке, хрипах, гриппе, зудящих глазах, сильном зуде в горле, кашле необходимо срочно обратиться к аллергологу;

держать окна закрытыми, перед окнами расстелить мокрые полотенца;

рекомендуется полоскать нос и горло солевым раствором.

Из всех показателей загрязнения воздуха PM2.5 представляет наибольшую угрозу для здоровья, отмечается на сайте IQAir. Из-за своего малого размера PM2.5 может оставаться во взвешенном состоянии в воздухе в течение длительных периодов времени и при вдыхании глубоко проникать в кровь.

Частицы твердых частиц могут выбрасываться непосредственно из искусственных или природных источников, причём искусственные источники обычно приводят к большему количеству PM2.5. Некоторые из наиболее распространённых техногенных источников: сгорание двигателей сжигание топлива на электростанциях, промышленные процессы печи, камины и домашнее сжигание древесины, дым от фейерверков, курение.

Природные источники PM2.5 могут включать пыль, сажу, грязь, соль, выдуваемая ветром споры растений, пыльца, дым от лесных пожаров.