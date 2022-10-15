Заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев 12 октября провёл встречу с послом Кыргызстана в Ташкенте Мусой Джаманбаевым, сообщила пресс-служба МИВТ.

Стороны обсудили организацию визита правительственной делегации Узбекистана для выработки новых перспективных совместных проектов промышленной кооперации, заключения торговых контрактов, проведения 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и бизнес-форума с привлечением глав регионов двух стран в Бишкеке.

Вице-премьер и посол договорились нарастить количество совместных проектов на территориях двух стран в сфере выпуска готовой текстильной, фармацевтической, строительной, сельскохозяйственной продукции.

Для этого планируется разработать программу торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022−2025 годы, а также Соглашение об организации производства сельхозтехники и легковых автомобилей и Соглашения о сотрудничестве в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

На встрече отмечалось, что Узбекско-кыргызский фонд развития уже начал финансирование проекта в сфере городского транспорта на сумму 1,85 млн долларов. Достигнута договоренность о проработке финансирования проекта по созданию прядильного предприятия и совместной реализации проекта по первичной переработке травертина в Кыргызстане с привлечением средств фонда.