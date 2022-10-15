Ежедневно тысячи абонентов посещают офисы Ucell во всех уголках Узбекистана. Здесь они получают консультации специалистов, услуги и решают большой круг разных задач.

Популярной покупку смартфонов делает возможность приобрести девайс в рассрочку на выгодных условиях в офисах продаж компании. В получении рассрочки абонентам помогают платформы inTend, Paymart и IMAN.

При частичной оплате от 200 тысяч сумов в месяц абоненты приобретают качественный смартфон, получают от трех до шести месяцев бесплатной связи и имеют возможность получить в подарок смарт-часы, беспроводные наушники или чехлы для телефонов.

В офисах продаж доступны смартфоны Huawei Nova Y70, Huawei Nova 9 SE, Honor X7, Honor X8, Vivo Y15, Vivo Y21, Realme C11, Xiaomi Redmi 10A, Xiaomi Redmi 11 и Xiaomi Redmi note 11. Модельный ряд предлагаемых девайсов будет расширяться и обновляться.

C Ucell смартфоны от одних из ведущих мировых производителей стали доступнее. В офисах обслуживания Ucell модели Xiaomi, Vivo, Honor, Huawei доступны в рассрочку. Стать одним из счастливых обладателей технологических новинок можно уже сегодня.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

На правах рекламы.