Узбекистан готов пойти на полную отмену имеющихся изъятий из режима свободной торговли в рамках СНГ. Об этом на заседании Совета глав государств-участников Содружества 14 октября в Астане заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«Необходимо принять действенные меры по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле. Мы много говорили на эту тему. Пришло время практических действий», — призвал глава государства, говоря об общих задачах стран СНГ в текущих условиях согласно видению Узбекистана.

«Мы также приняли принципиальное решение о присоединении к Правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года. Ожидаем встречных шагов от наших партнёров по Содружеству», — сказал он.

Он предложил коллегам по СНГ поручить профильным министрам в месячный срок провести консультации с выработкой конкретных мер по стимулированию роста взаимной торговли.

Описывая ситуацию в мире, Шавкат Мирзиёев отметил «усиливающуюся напряжённость и стратегическую неопределённость, подрыв основ и принципов современного миропорядка».

«До опасного уровня выросли угрозы продовольственной и энергетической безопасности, провоцируя социальные потрясения и нестабильность во многих регионах. К сожалению, пространство Содружества не стало исключением. Все эти негативные тенденции препятствуют нашим общим усилиям по обеспечению устойчивого развития», — отметил президент.

«Только вместе можно решать проблемы такого масштаба. Именно поэтому мы должны максимально эффективно использовать площадку СНГ — глубоко проанализировать имеющийся потенциал нашей организации и задействовать все возможности многопланового сотрудничества», — подчеркнул он.

Ключевым направлением взаимодействия стран СНГ остаётся продовольственная безопасность, продолжил Шавкат Мирзиёев. «Важно создавать благоприятные условия для беспрепятственных поставок продовольствия на пространстве СНГ в целях недопущения искусственного роста цен и сдерживания инфляции», — сказал он.

Узбекистан готов обеспечивать партнёров плодоовощной продукцией, в том числе ранних сортов, с заключением долгосрочных фьючерсных контрактов. В свою очередь, страна заинтересована в гарантированных поставках зерновых, масличных и кормовых культур, отметил президент.

«Учитывая серьёзные вызовы для наших транспортных систем, считаем критически важным совместно развивать новые логистические коридоры», — перечислил Шавкат Мирзиёев очередную общую задачу.

«Речь идет о проектах строительства железных дорог „Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“, а также „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“. Эти дороги будут органично дополнять действующие маршруты, способствуя превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок, сокращая в разы их сроки и стоимость», — сказал он.

«Убежден, что многовариантность транснациональных коридоров откроет новые обширные рынки сбыта для продукции государств Содружества», — добавил глава государства.