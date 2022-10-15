АО «Узнацбанк» предупреждает пользователей социальных сетей и население Узбекистана о фейковом сообщении, в котором говорится о предоставлении государственных финансовых субсидий со стороны банка. Мошенники предлагают пройти анкетирование на поддельном сайте с использованием имени и логотипа банка, чтобы получить указанную сумму.
«Узнацбанк» опровергает мошеннические схемы, прикрывающиеся именем банка, так как с каждым годом их становиться все больше и больше. Мошенникам выгодно использовать крупные компании, банки, государственные учреждения, фонды и даже имена известных людей, которым население Узбекистана особенно доверяет.
Поэтому нужно всегда быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не попасть на удочку мошенников и не расстаться со своими сбережениями. Прежде всего надо обратить внимание на то, является ли предлагаемый сайт официальным.
Необходимо всегда использовать достоверную информацию только с официального сайта банка — nbu.uz, а также из официальных информационных каналов банка в Telegram, Facebook и Instagram. Также можно обратиться в колл-центр банка по телефонам: (+998) 78−148−00−10, 1344.
Нужно сохранять бдительность и предупреждать близких о данном виде мошенничества. В случае обнаружения подобного рода сообщений — игнорировать их или обращаться с жалобой к администрации ресурсов, где они размещены.
Также в целях предотвращения случаев мошенничества с банковскими картами «Узнацбанк» напоминает простые правила, соблюдая которые можно защитить свою карту от мошенников:
- Не сообщать посторонним данные карты (номер, срок действия, CVV/CVC, PIN-код) или информацию о своем аккаунте в мобильном приложении банка. Для перевода на карту достаточно знать ее 16-значный номер. Сотрудники банка или любой другой платежной организации не будут просить сообщить им срок действия карты или коды подтверждения, полученные SMS.
- Не сообщать никому одноразовый код подтверждения, полученный SMS. Мошенники с помощью этого проверочного кода могут переводить денежные средства с вашего счета без вашего разрешения или получать право управлять ими с помощью мобильных приложений.
- Хранить свою карту в недоступном для окружающих месте.
- Не передавать карту другому лицу.
- Не доверять предложениям о получении легких денег, «случайным» призам в акциях, не переходить по подозрительным ссылкам, не использовать сомнительные сайты и не вводить там данные своей карты.
Если каждый будет более ответственно относиться к своим собственным денежным средствам, обладать финансовой грамотностью, соблюдать эти простые правила, то у мошенников не будет шансов заполучить чужие средства.
Телефоны: (+998) 78−148−00−10, 1344.
Сайт: nbu.uz
Facebook: fb.com/uznbu
Instagram: @nbu.official
Telegram: t.me/nbu_official
На правах рекламы.