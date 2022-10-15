АО «Узнацбанк» предупреждает пользователей социальных сетей и население Узбекистана о фейковом сообщении, в котором говорится о предоставлении государственных финансовых субсидий со стороны банка. Мошенники предлагают пройти анкетирование на поддельном сайте с использованием имени и логотипа банка, чтобы получить указанную сумму.

«Узнацбанк» опровергает мошеннические схемы, прикрывающиеся именем банка, так как с каждым годом их становиться все больше и больше. Мошенникам выгодно использовать крупные компании, банки, государственные учреждения, фонды и даже имена известных людей, которым население Узбекистана особенно доверяет.

Поэтому нужно всегда быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не попасть на удочку мошенников и не расстаться со своими сбережениями. Прежде всего надо обратить внимание на то, является ли предлагаемый сайт официальным.

Необходимо всегда использовать достоверную информацию только с официального сайта банка — nbu.uz, а также из официальных информационных каналов банка в Telegram, Facebook и Instagram. Также можно обратиться в колл-центр банка по телефонам: (+998) 78−148−00−10, 1344.

Нужно сохранять бдительность и предупреждать близких о данном виде мошенничества. В случае обнаружения подобного рода сообщений — игнорировать их или обращаться с жалобой к администрации ресурсов, где они размещены.

Также в целях предотвращения случаев мошенничества с банковскими картами «Узнацбанк» напоминает простые правила, соблюдая которые можно защитить свою карту от мошенников:

Не сообщать посторонним данные карты (номер, срок действия, CVV/CVC, PIN-код) или информацию о своем аккаунте в мобильном приложении банка. Для перевода на карту достаточно знать ее 16-значный номер. Сотрудники банка или любой другой платежной организации не будут просить сообщить им срок действия карты или коды подтверждения, полученные SMS. Не сообщать никому одноразовый код подтверждения, полученный SMS. Мошенники с помощью этого проверочного кода могут переводить денежные средства с вашего счета без вашего разрешения или получать право управлять ими с помощью мобильных приложений. Хранить свою карту в недоступном для окружающих месте. Не передавать карту другому лицу. Не доверять предложениям о получении легких денег, «случайным» призам в акциях, не переходить по подозрительным ссылкам, не использовать сомнительные сайты и не вводить там данные своей карты.

Если каждый будет более ответственно относиться к своим собственным денежным средствам, обладать финансовой грамотностью, соблюдать эти простые правила, то у мошенников не будет шансов заполучить чужие средства.

Телефоны: (+998) 78−148−00−10, 1344.

Сайт: nbu.uz

Facebook: fb.com/uznbu

Instagram: @nbu.official

Telegram: t.me/nbu_official

На правах рекламы.