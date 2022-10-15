Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в шахте, расположенной в провинции Бартын этой страны.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим шахтерам, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В пятницу вечером произошёл взрыв в шахте компании Turkish Hard Coal Enterprises в районе Амасра провинции Бартин на Черноморском побережье Турции. На момент происшествия в шахте находилось около 110 человек. Из них выжили 58, сообщил в субботу утром министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Число погибших, по последним данным, возросло до 41, сообщает агентство «Анадолу».

«Мы делаем все для помощи 11 пострадавшим. Из них шесть находятся на лечении в Стамбуле, пятеро — в Бартыне», — написал в социальных сетях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Фото: «Анадолу».

Как сообщает BBC, глава МВД заявил, что взрыв произошел на глубине порядка 300 метров. Ниже этой отметки могли работать 49 человек. Причины взрыва пока не установлены, местная прокуратура начала расследование. По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, некоторые факторы указывают на то, что это мог быть взрыв скопившейся метановоздушной смеси.

На место трагедии вылетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отменивший запланированные на субботу мероприятия. Он заявил о подготовке мер по предотвращению аварий на шахтах Турции.