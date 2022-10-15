«Капиталбанк» запустил «Бизнес-ипотеку» — уникальный продукт для предпринимателей, который поможет приобрести недвижимость в кредит по выгодной процентной ставке. Это новое предложение для рынка, которое отличается от других вариантов ипотеки и может быть полезен для начинающих и опытных предпринимателей.

Что такое бизнес-ипотека

Несмотря на развитие IT-компаний и удаленного формата работы большинству предпринимателей для развития своего дела нужны помещения под офис, магазин, склад или мастерскую. Отчасти этот вопрос решает аренда, но найти готовое помещение, соответствующее всем требованиям нелегко. Соответственно, потребуются доделки и дополнительные расходы, которые далеко не всегда берет на себя владелец площадей. Покупка собственного помещения не только увеличивает число доступных вариантов, но и оправдывает инвестиции в ремонт и закупку оборудования, ведь все это становится капиталом компании.

Бизнес-ипотека предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность не только расширить свои производственные, торговые или офисные площади, но и приобрести жилую недвижимость. Банк учитывает все факторы, а не только уровень дохода физического лица. Это значит, что приобретение недвижимости становится более доступным.

Кто может взять «Бизнес-ипотеку»

Воспользоваться предложением «Капиталбанка» и взять ипотеку на выгодных условиях могут не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Для этого необходимы работающий более шести месяцев бизнес, счет в «Капиталбанке», а также важно не иметь отрицательной кредитной истории.

Анализируя историю клиента, банк принимает во внимание не только предпринимательскую отчетность и кредитную историю, но и другие активы, которые зачастую не учитываются при оформлении кредитных продуктов. К примеру, если вы индивидуальный предприниматель, сотрудники банка примут во внимание все ваши доходы, значит возможная сумма ипотечного кредита будет точнее подходить вашим задачам.

Можно ли использовать это предложение для приобретения жилого имущества

Поскольку «Бизнес-ипотека» доступна не только юридическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям, с помощью нее можно купить квартиру, жилой дом или даже дачный участок для осуществления предпринимательской деятельности. Пока приобрести недвижимость в ипотеку можно только в Ташкенте, но география предложения будет расширяться, чтобы у предпринимателей появилось больше возможностей.

Какие условия предлагает «Капиталбанк»

Максимальная сумма кредита — до 2,5 млрд сумов в эквиваленте доллара США по курсу ЦБ РУз, а срок погашения — до 96 месяцев.

Сколько людей уже взяли такую ипотеку

«Бизнес-ипотека» — это новый продукт банка, но всего за несколько недель счастливыми обладателями недвижимости стали пара десятков предпринимателей из Ташкента. Банк планирует активно развивать сервис и географию объектов, которые можно взять в ипотеку — а значит, новоселья в мире бизнеса скоро станет больше.

Подробную информацию о «Бизнес-ипотеке» можно получить по ссылке и по телефону: (+998) 78 148−40−27

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