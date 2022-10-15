Представительство негосударственной некоммерческой организации Better Cotton Initiative (BCI) откроется в Ташкенте. Об этом стало известно 14 октября на встрече председателя Сената Олий Мажлиса, главы Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзилы Нарбаевой и менеджера BCI Рэйчел Беккет.

В ходе переговоров отмечалось, что в Узбекистане был отменен бойкот узбекского хлопка, что ещё больше расширило возможности выхода его продукции на мировой рынок.

Стороны договорились внедрить международные стандарты на узбекские хлопковые кластеры, систему отслеживания отечественных текстильных изделий, чтобы они соответствовали лицензированию.

BCI — это международная некоммерческая организация, выступающая за улучшение методов выращивания хлопка, в том числе уменьшение воздействия хлопководства на экологию и здоровье людей. ННО занимается сертификацией всего производственного процесса «от хлопкового поля до продажи». Организация имеет более тысячи членов, таких как H&M, Gap, IKEA, Levi Strauss, Zara, Hugo Boss, Adidas, Puma, включая свыше 80 крупнейших мировых брендов. Многие известные бренды трикотажной продукции закупают хлопок-сырец, выращиваемый по программе BCI.