За период с января по сентябрь в Узбекистане было зарегистрировали 197013 браков, что на 4,7% меньше, чем за такой же период 2021 года (206,7 тысячи). Коэффициент брачности на 1000 населения составил 7,4 промилле (7,9 промилле).

Лидером по количеству браков за три квартала стала Самаркандская область, где отношения оформили 22329 пар. Следом идут Ферганская — 20955 и Кашкадарьинская области — 20298.

За это же время было зарегистрировано 34464 развода, или на 18,7% больше, чем за первые девять месяцев 2021 года (29031), свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Коэффициент разводимости на 1000 жителей составил 1,4 промилле — это самый высокий показатель за январь-сентябрь за последние несколько лет (за аналогичный период прошлого года — 1,1 промилле).

В разрезе регионов наибольшее количество разводов зафиксировано в Ташкенте — 4433 и Ферганской области — 3979. В пересчёте на 1000 жителей по этому показателю лидируют столица и Сырдарьинская область — 2 промилле.

Если проследить статистику браков и разводов за первые три квартала последних лет, то можно заметить, что в 2017—2019 годах количество браков за этот период стабильно составляло в среднем 194,5 тысячи, а разводов — 23,6 тысячи. В пандемийный 2020 год количество браков упало до 184 тысяч, разводов — до 20 тысяч.

В 2021 году за девять месяцев количество браков резво выросло до 206,7 тысячи, но выросло и число разводящихся пар — 29 тысяч. В текущем году количество разводов за рассматриваемый период продолжило рост, а статистика по бракам снизилась.

Статистика браков и разводов за январь-сентябрь с 2015 по 2022 год

2022 год

197 тысяч браков (7,4 промилле)

34,4 тысячи разводов (1,4 промилле)

2021 год

206,7 тысячи браков (7,9 промилле)

29 тысяч разводов (1,1 промилле)

2020 год

184 тысячи браков (7,2 промилле)

20 тысяч разводов (0,8 промилле)

2019 год

194,9 тысячи браков (7,8 промилле)

23,6 тысячи разводов (0,9 промилле)

2018 год

196 тысяч браков (8 промилле)

23,8 тысячи разводов (1 промилле)

2017 год

192,7 тысячи браков (8 промилле)

23,6 тысячи разводов (1 промилле)

2016 год

176,1 тысячи браков (7,4 промилле)

22,2 тысячи разводов (0,9 промилле)

2015 год

186,1 тысячи браков (8 промилле)

21,8 тысячи разводов (0,9 разводов)