В апреле 2020 года TBC Bank получил банковскую лицензию, уже в октябре 2020 года состоялся коммерческий запуск банка на базе приложения TBC UZ, разработанного на основе fintech платформы Space.
Спустя два года линейка онлайн-услуг банка для розничных пользователей уже включает в себя денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочку, оплату счетов и выдачу банковских карт — как физических, так и виртуальных.
Достижения TBC Bank за два года:
- выдано более 100 тысяч кредитов;
- открыто более 55 тысяч депозитов;
- 10 шоурумов и более 40 точек активации клиентов по всему Узбекистану;
- более 2,8 млн скачиваний приложения TBC UZ;
- более 2 млн зарегистрированных пользователей;
- привлечено около 80 млн инвестиций в капитал;
- «Лучший цифровой банк 2021» года по версии The Global Economics Awards.
TBC Bank в партнерстве с продакшн-студией Yarat сняли видеоролик, посвященный празднованию двухлетия банка. В видеоролике своими воспоминаниями и впечатлениями делятся сотрудники TBC Bank, стоявшие у истоков его основания.
Посмотреть видео можно по ссылке.
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