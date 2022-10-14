В апреле 2020 года TBC Bank получил банковскую лицензию, уже в октябре 2020 года состоялся коммерческий запуск банка на базе приложения TBC UZ, разработанного на основе fintech платформы Space.

Спустя два года линейка онлайн-услуг банка для розничных пользователей уже включает в себя денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочку, оплату счетов и выдачу банковских карт — как физических, так и виртуальных.





Достижения TBC Bank за два года:

выдано более 100 тысяч кредитов;

открыто более 55 тысяч депозитов;

10 шоурумов и более 40 точек активации клиентов по всему Узбекистану;

более 2,8 млн скачиваний приложения TBC UZ;

более 2 млн зарегистрированных пользователей;

привлечено около 80 млн инвестиций в капитал;

«Лучший цифровой банк 2021» года по версии The Global Economics Awards.

TBC Bank в партнерстве с продакшн-студией Yarat сняли видеоролик, посвященный празднованию двухлетия банка. В видеоролике своими воспоминаниями и впечатлениями делятся сотрудники TBC Bank, стоявшие у истоков его основания.

Посмотреть видео можно по ссылке.

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