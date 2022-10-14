В дорожно-транспортном происшествии в Самаркандской области погибли пять человек, сообщила пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, авария произошла 13 октября примерно в 19:00 на 37-м км на Самаркандской кольцевой автодороги (M-37А). Автомобиль Lacetti под управлением 30-летнего Ж. Муратова двигался по направлению Ташкент-Бухара.

В дороге водитель потерял управление и въехал в металлическое ограждение, разделяющее полосы. Судя по фотографиям в сети, ограждение пробило машину насквозь.





В результате водитель, а также четверо пассажиров — 25-летний Ё. Умаров, 41-летняя Р. Эргашева, 44-летняя А. Усманова и 34-летняя М. Гаибова скончались на месте происшествия.





По данному факту УВД области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).