Город в парке Park City Labzak объявил о старте продаж пентхаусов, расположенных на верхних этажах башен с уникальными видами на город.

Каждый пентхаус имеет собственную просторную террасу, где можно обустроить комфортную лаунж-зону с диванами, обеденными столами и домашним кинотеатром для проведения уютных вечеров в кругу близких.





Предложение ограничено — в комплексе всего восемь эксклюзивных квартир с панорамными окнами и высотой потолков 3,75 м.

Счастливые обладатели пентхаусов и квартир станут участниками розыгрыша «Автомобиль бизнес-класса». С офертой акции можно ознакомиться по ссылке.





Только в октябре при приобретении квартиры мечты есть возможность оформления беспроцентной рассрочки на 21 месяц.

Стоит приобрести квартиру премиум-класса для семьи на выгодных условиях на начальном этапе строительства.





Получить предварительную консультацию и записаться на визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.

Сайт: parkcitylabzak.uz

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