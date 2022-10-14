Город в парке Park City Labzak объявил о старте продаж пентхаусов, расположенных на верхних этажах башен с уникальными видами на город.
Каждый пентхаус имеет собственную просторную террасу, где можно обустроить комфортную лаунж-зону с диванами, обеденными столами и домашним кинотеатром для проведения уютных вечеров в кругу близких.
Предложение ограничено — в комплексе всего восемь эксклюзивных квартир с панорамными окнами и высотой потолков 3,75 м.
Счастливые обладатели пентхаусов и квартир станут участниками розыгрыша «Автомобиль бизнес-класса». С офертой акции можно ознакомиться по ссылке.
Только в октябре при приобретении квартиры мечты есть возможность оформления беспроцентной рассрочки на 21 месяц.
Стоит приобрести квартиру премиум-класса для семьи на выгодных условиях на начальном этапе строительства.
Получить предварительную консультацию и записаться на визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.
Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.
Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.
Сайт: parkcitylabzak.uz
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