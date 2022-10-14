7 октября на территории Кандымского газоперерабатывающего комплекса ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компании» в Бухарской области прошли совместные тактико-специальные учения органов Управления и подразделений Министерства обороны Узбекистана, обеспечивающих охрану стратегических объектов, Управления внутренних дел, Управления по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Бухарской области с участием объектовых формирований гражданской защиты КГПК.





В соответствии с планом проведения учений перед личным составом подразделений были поставлены задачи по обеспечению безопасного функционирования КГПК в условиях террористической угрозы, а также локализации и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.





В ходе учений отработаны вопросы взаимодействия в непростых климатических условиях пустынной местности, получен практический опыт выработки оптимальных путей противодействия угрозам и вызовам безопасности.





Проведенные учения получили высокую оценку командного состава, особо был отмечен качественный уровень подготовки сотрудников силовых структур и слаженное взаимодействие различных служб, результатом которого стало успешное выполнение поставленных задач.





Военнослужащие силовых структур, отличившиеся при выполнении учебно-боевых задач, были поощрены почетными грамотами и памятными сувенирами.

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