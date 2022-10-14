В канале Даргом в Пастдаргомском районе Самаркандской области было обнаружено тело молодой девушки. Информация об этом появилась на днях в социальных сетях.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщила, что тело 18-летней жительницы города Самарканда Ю. М. было обнаружено в водораспределительном канале 1 октября.

Для установления причины смерти и других обстоятельств назначены судебно-медицинская экспертиза и соответствующие служебные проверки. Прокуратура Пастдаргомского района проводит доследственную проверку.

Родственники девушки в интервью передаче «Bu kun» телеканала Zo’r TV заявили, что девушка могла быть убита. По словам дяди погибшей, её волосы были отрезаны, а на шее была полоса, что может говорить об удушении. «Но это наше предположение», — отметил он.

Мать девушки рассказала, что в день, когда дочь пропала, она не спала до 3−4 часов ночи и пользовалась приложением Telegram. «Я её спросила: „Ты спать будешь?“ Она сказала: „Нет, вы спите. Я уроки смотрю“», — сообщила она. Утром, когда женщина встала будить детей в школу, она обнаружила, что старшей дочери дома нет.

В телефоне девушки нашли переписку с молодым человеком, который подозревался в её изнасиловании. В августе было подано заявление об изнасиловании в правоохранительные органы, но, как говорится в репортаже, уголовное дело было остановлено.

Погибшая говорила, что молодой человек запугивал её, из-за чего она не могла рассказать о том, что происходило, родителям.

В Генпрокуратуре заявили, что все факты, изложенные в репортаже, будут изучены и им будет дана правовая оценка.