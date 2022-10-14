В Самарканде утром 13 октября водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП, произошедшем после его конфликта с другим водителем. Детали инцидента сообщила пресс-служба УБДД УВД Самаркандской области.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на улице Мирзо Улугбека. После конфликта, в ходе которого водители оскорбляли друг друга, один из них сел в автобус и поехал, другой ухватился за боковое зеркало машины и повис на нём. Первый водитель не стал останавливаться и продолжил движение. Второй водитель упал и, получив травмы, скончался. Водитель за рулём автобуса не оказал помощи упавшему и скрылся с места ДТП. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведутся доследственные действия.

По версии водителя автобуса, который был за рулём, когда он остановился на остановке, ему дорогу преградил другой автобус. Он задел боковое зеркало и сломал его.

«Я сидел и ждал его. Когда он подошел, вижу, что молодой парень. Нормально объяснил: „Братишка, тебе придётся отремонтировать зеркало, зачем ты его сломал? Если ты это сделал из-за четырёх пассажиров, я бы отдал их тебе“. Он ответил, что не ломал зеркало, оно таким и было. Я сказал: „Спускайся и посмотри“. Он посмотрел, но продолжал отрицать, что он это сделал», — рассказал мужчина.

Потом, по его словам, он пошёл к другой машине и тоже сломал зеркало. «Когда я вернулся к своей машине и начал ехать, он прибежал и повис на зеркале. Я продолжил ехать. Зеркало сломалось, и он упал. Я не почувствовал, что наехал на него или ударил его», — сообщил водитель.

Он добавил: «Я беру вину на себя. Он молодой парень. У него могут быть жена и маленькие дети. Они остались без его ласки. Я чувствую, что сломал чью-то жизнь, забрал чью-то жизнь. Я не знал, что он упал. Если бы знал, я бы оказал ему первую помощь».