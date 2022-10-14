Россия готова помочь в восстановлении объединённой энергосистемы Центральной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом саммите «Россия — Центральная Азия» в Астане 14 октября.

Он отметил, что сотрудничество России и стран «пятёрки» — Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана — в области энергетической безопасности углубляется.

«Речь идёт о партнёрстве в создании генерирующих мощностей, строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий. В частности, наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединённой энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона», — сказал президент РФ.

Владимир Путин также заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы страны Центральной Азии подключались к «масштабным российским инициативам по импортозамещению, другим программам и проектам». «Уверен, это пойдёт на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций», — сказал он.

Он отметил перспективы по расширению маршрутов транспортировки нефти, разработке энергоресурсов в Каспийском море, обеспечению доступным моторным топливом, расширению трубопроводов, увеличению объёмов торговли углём, обустройству на территориях стран-членов СНГ новых трансъевразийских коридорах «Восток — Запад», «Север — Юг».

«Ещё один важный вопрос — совершенствование взаимодействия в сфере эпидемиологической и санитарной безопасности. Пандемия отчётливо подтвердила востребованность разработки на региональном уровне комплексной системы мер, способных обеспечить здоровье и благополучие наших граждан, а также укрепить технологическую независимость государств региона. Следовало бы, например, подумать над возможностью создания научно-исследовательской лаборатории инфраструктуры СНГ», — сказал он.

Президент РФ также заявил, что западные спецслужбы подпитывают противостоящие «Талибану» формирования в Афганистане.

«Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран. Мы осознаём связанные с этим риски и угрозы, и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов», — сказал Путин.

Об Объединённой энергосистеме Центральной Азии

Объединённая энергосистема Центральной Азии — созданная в 1960—1970-е годы в СССР единая электроэнергетическая система, которая сформировалась на территории четырех современных государств (Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним областях юга Казахстана).

Директор Координационно-диспетчерского центра «Энергия» (Ташкент) Хамидилла Шамсиев ранее рассказывал, что после распада СССР централизованное обеспечение энергетическими материалами и ресурсами закончилось. Во всех энергосистемах срочно принимались меры по обеспечению энергетической независимости, т. е. самосбалансированности по энергии и топливообеспечению, но стартовая позиция стран сильно отличалась. Из-за недостатка собственных энергоресурсов стран с преобладающей гидроэнергетикой водохранилища стали выпускать больше воды в зимнее время, что привело к нарушению сложившихся водных и энергетических режимов и экологическим проблемам. Задача получения оптимального режима в масштабах ОЭС отошла на задний план.

Понимая, что ни одна из энергосистем не может обеспечить самостоятельно полноценное надёжное энергоснабжение своих потребителей, руководители энергосистем с целью сохранения параллельной работы подписали 19 ноября 1991 года в Ашхабаде соглашение о параллельной работе энергетических систем Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также учредили предприятие «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии», взяв его финансирование на себя на долевой основе. На постсоветском пространстве за пределами России предприятие оказалось единственным, которое, благодаря «прозорливости и оперативности руководителей энергосистем», удалось сохранить.

Туркменистан вышел из состава ОЭС ЦА в 2003 году по собственной инициативе, найдя себе рынок сбыта в лице иранской энергосистемы, с которой он работает сейчас в параллельном режиме. Туркменистан работает с Узбекистаном по так называемым «островным» схемам, выделяя отдельные генераторы в сторону Узбекистана.

Таджикистан был в своё время отделён от параллельной работы из-за многократных нарушений условий параллельной работы, причем это было совместно принятое решение остальных участников ОЭС ЦА. Сейчас при финансовой поддержке АБР ведётся работа по переподключению энергосистемы Таджикистана к ОЭС ЦА. Таджикская энергосистема все эти годы самостоятельно регулировала частоту, чему способствовали большие резервы, имеющиеся на её гидростанциях. Тепловыми станциями (как в Казахстане и Узбекистане) или слабыми резервами на гидростанциях (как в Кыргызстане в последние годы) решить эту задачу практически невозможно.

«Именно поэтому совместная работа этих энергосистем в едином центральноазиатском кольце — это насущная необходимость для обеспечения надёжной параллельной работы энергосистем Центральной Азии, расширения взаимовыгодного сотрудничества не только между ними, но и дальними соседями», — подчеркивал Хамидилла Шамсиев.

Сразу три страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан — 25 января пострадали от масштабного отключения электроэнергии. В результате сбоя на некоторое время закрылись аэропорты Узбекистана, на улицах Ташкента, Бишкека и Алматы перестали работать светофоры, произошли перебои в работе систем отопления, водоснабжения и канализации. В Ташкенте остановились поезда метро, откуда эвакуировали сотни пассажиров.

Причиной массового отключения электроэнергии в регионе стали отключения в энергосистеме Узбекистана. К такому заключению пришла межгосударственная комиссия по изучению причин аварии.