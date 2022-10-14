Для всех, кто планирует покупку жилья, в октябре девелопер Binar Group подготовил сразу несколько выгодных предложений на квартиры в центре Ташкента. В частности, в новом жилом квартале Nasl Dahasi.

Nasl Dahasi — третий проект компании Binar Group. В портфеле девелопера уже имеются жилой комплекс Al-Horazmiy Avenue на одноименной улице и строящийся по международному WELL-стандарту Minor Towers. Как и другие проекты компании, ЖК Nasl Dahasi обладает уникальной концепцией и продуманными инженерными решениями, включая неотъемлемые стандарты высококлассного жилья: двор без машин, smart-планировки, паркинг и площадки для детей. Территория комплекса включает четыре концептуальные зоны, каждая из которых имеет свою уникальную стилистику.





Жилой квартал Nasl Dahasi предлагает не просто квартиры в центре Ташкента, а жизнь, полную смысла, на земле с вековой историей. Жилой комплекс располагается в Мирабадском районе на ул. Нукус. До 1918 года ул. Нукус называлась «Мариинской» и славилась своим конным базаром. Уникальная концепция старинного места придает проекту особый шарм и наводит на размышления о настоящих ценностях.





Главным преимуществом центрального расположения ЖК Nasl Dahasi является удобная транспортная развязка, которая дает возможность быстро добраться в любую часть Ташкента. Комплекс находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Ойбек», а необходимое есть в шаговой доступности.

Жилой квартал граничит:

на северо-западе — с ул. Нукус;

на востоке — с каналом Салар;

на юге — с проспектом Амира Темура.

Старт продаж второй фазы и спецусловия на квартиры

10 октября девелопер Binar Group объявил о старте продаж Ustalar Joyi — второго строительного этапа внутри квартала Nasl Dahasi. На данный момент стоимость жилья на любом из 12 этажей составляет 14, 2 млн сумов за 1 кв. м.

Специальные условия на квартиры действуют до 1 ноября.





Доступные варианты планировок:

однокомнатные — 43,3 и 52,9 кв. м;

двухкомнатные — 66,8, 67, 70,5 и 75,8 кв. м;

трехкомнатные — 105,7 и 111,8 кв. м.





В настоящее время действуют выгодные условия покупки квартир. Они включают скидки в размере 10% при 100-процентной оплате, а также беспроцентную рассрочку на 34 месяца до 1 ноября. Первоначальный взнос составляет 30% от итоговой стоимости жилья.

Телефоны отдела продаж: (+998) 95−034−88−88, (+998) 95−032−88−88.

Адрес офиса продаж Nasl Dahasi: улица Нукус, 29A. (1-проезд)

Ориентир: въезд напротив бутика Glamour.

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