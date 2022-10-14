За несколько дней до начала XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине прошла редкая акция протеста, сообщил Bloomberg. Неизвестные разместили на мосту плакаты против политики председателя КНР Си Цзиньпина и введённых властями ограничений.

На кадрах видно два протестных баннера на мосту в районе Хайдянь. Один из них гласил: «Никакого теста на Covid, мы хотим есть. Никаких ограничений, мы хотим свободы. Никакой лжи, мы хотим достоинства. Нет культурной революции, мы хотим реформ». Другой призывал жителей объявить забастовку в школе и на работе и сместить Си Цзиньпина.

Власти Пекина и полиция мгновенно отреагировали и оперативно сняли оба плаката.

Всплеск недовольства и разочарований действующей властью из-за строгих мер безопасности усилился накануне XX съезда КПК. Из-за него власти Пекина ужесточили доступ в город, не пуская многих путешественников и грузовой транспорт. Многим ограничили передвижение или отправили на домашний карантин.

XX съезд Коммунистической партии Китая начинается в это воскресенье, 16 октября. На нём будет обсуждаться в том числе переизбрание президента страны Си Цзиньпина на третий срок.