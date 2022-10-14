Снежный барс попал в объектив фотоловушки, установленной сотрудниками Чаткальского государственного биосферного заповедника, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Снежный барс занесен в Красную книгу Узбекистана и список Международного союза охраны природы. Он является локально распространенным видом, находящимся на грани исчезновения.

Животное ведёт очень скрытный образ жизни и активно в сумеречное время, днём укрывается в пещерах, расщелинах скал. Снежные барсы размножаются два года и совершают сезонные вертикальные миграции вслед за дикими копытными.

Снежный барс находится под постоянной охраной Чаткальского государственного биосферного заповедника.