В понедельник, 17 октября на северные районы Узбекистана, а 18−19 октября на остальную территорию страны через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.

В эти дни ожидается понижение температуры воздуха на 8−10 градусов Цельсия. в период с 17 по 19 октября она будет постепенно понижаться ночью до +3…+8 градусов, по северу местами до 0…-2, днём — до +15…+20 градусов.

В эти три дня местами по стране пройдут дожди, в предгорных и горных районах местами возможны сильные, в высокогорьях — осадки (дождь с переходом в снег).

17−18 октября местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.