В Каттакурганском районе Самаркандской области мулла был обвинен в приставании к женщине и предстал перед судом, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Мужчина заявил, что имеет сертификат о прохождении религиозного обучения в мечети «Аль-Бухари» четыре года назад.

Согласно судебным документам, свекор вызвал муллу в дом из-за плохого самочувствия невестки для проведения «ритуала от сглаза». Мулла попросил всех выйти и оставить его одного с женщиной, чтобы «изгнать злых духов». Женщина рассказала, что мулла прочитал молитву, а после того, как помещение покинула свекровь, он начал обнимать её.

«Он начал обнимать и говорить: „Моя дочь, моя сладкая, моя дорогая“… Потом поцеловал меня», — утверждает она.

По словам пострадавшей, мулла также сказал, что запишет её в школу арабского языка и что она должна будет каждый вечер тайком от семьи приходить к нему домой.

Позже невестка подала заявление в органы внутренних дел. Однако подозреваемый отказался явиться на следствие, не подчинившись требованию инспектора.

В ходе судебного разбирательства 47-летний мужчина всё же признал свою вину. Он был признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 183 (мелкое хулиганство) и 194 (неисполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Он был приговорён к 10 суткам административного ареста и штрафу в размере 600 тысяч сумов.

В программе также отметили, что этот человек и ранее был оштрафован за распитие спиртных напитков и хулиганство в общественном месте.