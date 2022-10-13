Завершается второй этап акции от Visa Kapitalbank. 16 октября в столичном парке Magic City состоится развлекательная шоу-программа, во время которой будут объявлены имена обладателей денежных призов.

Также в этот вечер среди зрителей торжества разыграют множество памятных брендовых сувениров от организаторов. А еще выступят звезды отечественной эстрады: в этот раз публика увидит на сцене Райхон, Шохруххона и Хамдама Собирова. Музыкальное сопровождение доверено DJ Pashkov.

Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.

Тем, кто желает испытать удачу и получить возможность выиграть один из множества денежных призов, необходимо успеть выполнить простое условие. Нужно всего лишь оплачивать любые покупки от 200 тысяч сумов или 20 долларов картами Visa Kapitalbank до 15 октября включительно.

Участником акции автоматически становится каждый держатель карты Visa Kapitalbank, совершивший такую покупку по карте. Одна транзакция в одной торговой точке в день дает один шанс на победу.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

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