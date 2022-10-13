Специалисты Invento — Керри-Лин ду Пласси и Нафиса Усмонходжаева — рассказали, как в Invento UIS работают со студентами с особенностями, как создают благоприятную атмосферу в классе и многое другое.

О специалистах

Керри-Лин ду Пласси родилась в Южной Африке. Она мама двух взрослых сыновей: одному 18 лет, а другому 22 года. У обоих был диагностирован СДВГ, поэтому у Керри особый интерес к теме специальных образовательных потребностей.

По специальности Керри — учитель балета, по образованию — психолог. Она также имеет ученую степень по направлению «Лингвистика и психология». Керри преподает уже 25 лет: сначала в роли педагога по балету, затем в роли учителя дошкольного и начального образования, а после — в роли специалиста по особым образовательным потребностям. Она работала в Южной Африке, Израиле, Китае, а теперь в Узбекистане. Девиз Керри по жизни — учиться на протяжении всей жизни, потому что именно это помогает ей быть хорошим учителем.

Нафиса Усмонходжаева является психологом, нейропсихологом, ABA-терапевтом, членом Ассоциации психологов Узбекистана. Ее деятельность в Invento Tashkent City Campus направлена на помощь родителям, детям, педагогам в сохранении и укреплении психологического здоровья, а также оказании помощи в различных психологических проблемах.





О важности инклюзивности

Инклюзивность — важный аспект в образовательном процессе, потому что все дети делают одно и то же во время учебы. Это интеграция в общество, новая тенденция в современном мире, реализующая права ребенка на образование, которое гарантирует закон Республики Узбекистан «Об образовании». Инклюзивность позволяет быстрее развить культуру уважения и принадлежности. Это также обеспечивает возможности для всех детей изучать и принимать индивидуальные различия.

По мнению Нафисы Усмонходжаевой, это очень хорошая тенденция в том плане, что ребенок, глядя на своих сверстников, быстрее принимает правила поведения, овладевает базовыми навыками. Ведь так он посещает занятия, играет на площадке, ходит в столовую. Тем самым, его развитие происходит быстрее. Чем раньше начать эти процессы, тем раньше ребенок сможет социализироваться и адаптироваться.

Как специалисты Invento работают с детьми

Для начала определяются сильные и слабые стороны, а также то, что нравится и не нравится студенту. На основе данной информации учителя создают специальную образовательную программу, которая лучше всего подойдут конкретному студенту.

В кампусе Invento существует комплексный подход оказания помощи. Специалисты получают запрос от родителя или воспитателя. Затем психолог проводит диагностику. На ее основе создается индивидуальная программа коррекционной работы, которая учитывает индивидуальные потребности ребенка. Специалисты работают над устранением причины трудностей, а после, уделяют внимание восполнению знаний у ребенка.





О позитивной учебной среде в классе

Есть множество способов для создания позитивной учебной среды в классе. Во-первых, необходимо создать безопасную эмоциональную среду. Во-вторых, выстроить позитивные взаимоотношения в классе. Ставить реальные и достижимые цели в образовательном процессе, обеспечивать конструктивную обратную связь, а также поощрять сотрудничество среди студентов. Наконец, самое важное — это быть доступным учителем, к которому всегда могут обратиться студенты.

В Invento для создания благоприятной обстановки в классе психолог работает по трем направлениям деятельности:

Работа с родителями. Работа с педагогами. Работа со студентами.

Работая с педагогами, психолог обучает особенностям психического развития детей, коммуникации, возрастных кризисов. Для этого в Invento проводятся семинары, лекции, консультации (как групповые, так и индивидуальные).

Студентов обучают сплоченности, пониманию друг друга, доверительному отношению, ценности друг друга, а также правильному выражению своих эмоций. Это достигается на групповых занятиях, индивидуальных консультациях, игровых тренингах, квестах.

Родителям психолог объясняет о психических процессах, которые происходят с их детьми. Даются определенные рекомендации по взаимодействию с детьми. Важной задачей психолога в отношении родителей является прививание доброго отношения к детям. А когда ребенок чувствует такое отношение к себе, он также относится к своим сверстникам.

Образование детей в Invento The Uzbek International School строится на основе современной и прогрессивной программы IB PYP и IB MYP. Invento UIS расположена в двух кампусах по адресам:

Tashkent City Campus — принимает детей с 2 до 6 лет.

Адрес: ул. Фурката, 4А.

Ориентир: МДЦ Tashkent City. Ashgabat Campus — принимает детей с 6 лет в первый класс.

Адрес: ул. Махтумкули 2.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Сайт: invento.uz

Facebook: fb.com/inventoschool

Instagram: @invento.uz

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