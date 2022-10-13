Китайский автомобильный бренд Exeed планирует выйти на рынок Узбекистана. Об этом Spot сообщили представители компании.

Сейчас компания проводит переговоры по размещению своего будущего производственного цеха. По словам собеседника Spot, запуск производства в Узбекистане машин новой марки планируется в начале 2023 года.

Exeed, несмотря на то, что принадлежит китайскому автоконцерну Chery, намерена развивать производство и дилерскую сеть отдельно от материнской компании. «Мы не один бренд», — подчеркнули в компании.

Фото: хокимият Ферганской области.

Автомобили Exeed также были запечатлены на презентационном баннере, который был показан хокиму Ферганской области Хайрулле Бозорову на автозаводе в Фергане в сентябре этого года и октябре 2021 года. В пресс-релизе областной администрации не упоминается бренд Exeed, но машина, дизайн которой в точности повторяет дорестайлинговый Exeed TXL, значилась на баннере под названием E-500.

Фото: хокимият Ферганской области.

Кроссовер Exeed TXL на электротяге не выпускается даже в Китае, поэтому появление такой модели в производственном плане Central Asia Motors стало большой неожиданностью, сообщает издание «Китайские автомобили».

Фото: хокимият Ферганской области.

Там же были представлены компактный SUV E-200, напоминающий Renault City K-ZE, и цельнометаллический фургон E-400.

На заводе в Фергане компания Central Asia Motors планирует начать серийное производство электромобилей с годовой мощностью в 10 тысяч автомобилей. Хотя ранее сообщалось, что выпускаемые автомобили могут быть и гибридными на первом этапе. Это было связано с отсутствием в Узбекистане зарядной инфраструктуры для электрокаров.

По данным пресс-службы хокимията Ферганской области, в проект инвестируют 50 млн долларов: по 5 млн — личные средства предпринимателя и банковский кредит, 40 млн долларов — прямые иностранные инвестиции.

Бренд Exeed был создан компанией Chery Automobile в 2018 году. Под ним китайский автоконцерн выпускает внедорожники и кроссоверы премиум-класса для мирового рынка.

Сейчас модельный ряд Exeed включает в себя 3 модели — кроссоверы TXL и LX, а также внедорожник VX. В 2021 году бренд также представил концепт-версию электрического внедорожника Stellar.

Chery анонсировала планы по организации официальных продаж в Узбекистане в ноябре 2021 года. Компания изначально выбрала для нового рынка 4 модели внедорожников, затем договорилась с местной Roodell о сборке трёх моделей — двух кроссоверов и седана.