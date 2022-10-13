Приобрести дом в центре Ташкента можно по цене квартиры. Компания Bizning Uylar Development поможет превратить мечты в реальность.

Проект Sizning Shahardagi Hovlingiz расположен в пяти минутах от центра города и в двух минутах от торгового комплекса Alfraganus. Кроме того, рядом находятся школы, детские сады и другие необходимые учреждения.





Охраняемая закрытая территория

Въезд на территорию осуществляется через контрольно-пропускной пункт. К комплексу прикреплена профессиональная управляющая компания, которая позаботится о чистоте и безопасности.

Готовые дома

Можно сэкономить время на строительстве — двухэтажные современные коттеджи площадью от 135 до 195 кв. м уже построены. Площадь одного двора начинается от 1,7 сотки и достигает 2,5 соток.

Выгодные условия

На дома в Sizning Shahardagi Hovlingiz действуют скидки до 22% и возможность покупки дома в рассрочку.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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