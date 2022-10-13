Veon Ltd. (NASDAQ: Veon, Euronext Amsterdam: Veon) — глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные услуги связи и онлайн-сервисы. Компания объявила о новых инициативах, направленных на развитие и качественный рост IT-образования в Узбекистане, способствующих трансформации страны в крупный IT-хаб Центральной Азии.

Работая через свою операционную компанию Beeline в Узбекистане, Veon планирует развивать перспективное направление цифровой рекламы. Для этого в стране будет открыт региональный центр AdTech-услуг с привлечением экспертизы и специалистов мирового уровня. Также компания расширит свои лаборатории data-аналитики и кибербезопасности в стране.

Об этом стало известно на встрече министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана с генеральным директором группы компаний Veon Кааном Терзиоглу.

Чтобы ускорить развитие цифровой экосистемы Узбекистана и Центральной Азии, Veon откроет региональный хаб своего подразделения OTM Global, который специализируется на digital-рекламе. В течение 2023 года новое подразделение OTM наймет около 70 высококлассных профессионалов сферы AdTech, которые будут работать в новом IT-парке в Ташкенте. Сначала компания сосредоточится на услугах digital-рекламы для рынков Центральной Азии, а в ближайшие несколько лет планирует выйти на глобальный рынок.

Veon также расширит digital-подразделение BeeLab в Узбекистане, развивая компетенции и предлагая высокий уровень экспертизы в области big data и кибербезопасности. К концу 2023 года Veon планирует увеличить количество специалистов BeeLab практически вдвое, со 130 до более чем 250 человек, и усилить кадровый потенциал отрасли в Узбекистане высококлассными профессионалами в data science, разработке программного обеспечения, методологии scrum и solution architects. За счет привлечения новых кадров BeeLab масштабирует работу по data-аналитике и кибербезопасности для банковского сектора и финтех-клиентов в Узбекистане и Центральной Азии.

«Будущее страны — за цифровым поколением. Поэтому Узбекистан активно налаживает партнерство с ведущими компаниями и организациями, глобальный опыт которых способствует росту нашего кадрового потенциала, созданию еще большего импульса для воплощения наших цифровых амбиций. Приятно видеть, что Veon поддерживает инициативу нашего президента по преобразованию Узбекистана в региональный IT-хаб, привлекает специалистов в IT-отрасль и развивает передовые компетенции, формируя пул высококвалифицированных специалистов», — объяснил Шерзод Шерматов, министр по информационным технологиям и коммуникациям Узбекистана.

«Узбекистан открывает свои двери для цифрового мира, и мы приложим все усилия, чтобы помочь стране стать IT-хабом, что способствует развитию Центральной Азии в целом. Фундаментом построения цифровой экономики сегодня становятся данные и уровень развития IT-навыков в стране. Благодаря нашим инвестициям в IT-сервисы и развитию компетенций работы с данными мы закладываем основы для экономического роста и цифрового будущего Узбекистана», — заявил Каан Терзиоглу, генеральный директор Veon Group.

Veon — глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные услуги связи и онлайн-сервисы более чем 200 млн клиентов на семи быстрорастущих рынках. Компания помогает менять жизнь людей, создавать возможности для более широкого охвата цифровыми технологиями и стимулирует экономический рост в тех странах, где она работает. Население этих стран составляет более 8% от населения планеты. Veon со штаб-квартирой в Амстердаме котируется на NASDAQ и Euronext.

Дополнительную информации о Veon можно получить на сайте.

Beeline Uzbekistan является одним из крупнейших операторов мобильной связи в Узбекистане. Компания одной из первых запустила сеть 4G в 2014 году. В последние годы Beeline сделал крупные инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру, включая развертывание более 3000 базовых станций.

Beeline Uzbekistan входит в группу Veon. У оператора более 8 млн абонентов и более 1600 сотрудников. С момента выхода на рынок Узбекистана в 2006 году Veon инвестировал более 1,3 млрд долларов в телекоммуникационную отрасль страны.

Подробную информацию о Beeline можно получить на сайте.

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