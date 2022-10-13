АКБ «Агробанк» объявляет набор на руководящие должности по следующим направлениям:
- развитие розничных услуг;
- развитие малого и среднего бизнеса;
- обслуживание банковских карт;
- усовершенствование мобильного приложения.
Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование, международные сертификаты и дипломы;
- знание узбекского, русского и английского языков в совершенстве;
- стаж работы в сфере не менее пяти лет;
- владение навыками упрощения бизнес-процессов, внедрения новых банковских продуктов, услуг и каналов продаж, увеличения доли банка на рынке по своему направлению и обеспечения роста активной клиентской базы.
Предложения «Агробанка»:
- работа в одном из ведущих банков Узбекистана;
- конкурентоспособная заработная плата (обсуждается на собеседовании).
Отправить свои документы можно на e-mail: i.olimova@agrobank.uz.
Телефон для связи в Telegram: (+998) 95−036−78−81.
На правах рекламы.