АКБ «Агробанк» объявляет набор на руководящие должности по следующим направлениям:

  • развитие розничных услуг;
  • развитие малого и среднего бизнеса;
  • обслуживание банковских карт;
  • усовершенствование мобильного приложения.

Требования к кандидатам:

  • высшее экономическое образование, международные сертификаты и дипломы;
  • знание узбекского, русского и английского языков в совершенстве;
  • стаж работы в сфере не менее пяти лет;
  • владение навыками упрощения бизнес-процессов, внедрения новых банковских продуктов, услуг и каналов продаж, увеличения доли банка на рынке по своему направлению и обеспечения роста активной клиентской базы.

Предложения «Агробанка»:

  • работа в одном из ведущих банков Узбекистана;
  • конкурентоспособная заработная плата (обсуждается на собеседовании).

Отправить свои документы можно на e-mail: i.olimova@agrobank.uz.

Телефон для связи в Telegram: (+998) 95−036−78−81.

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