На трассе М-39 «Ташкент-Термез» водитель автомобиля Cobalt въехал в прицеп трактора, припаркованный на обочине, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана со ссылкой на репортаж телеканала Milliy.

В машине также находились четыре подростка, ещё не окончивших школу, которые ехали на празднование дня рождения. В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте от полученных травм, а трое остальных и водитель были госпитализированы. Один из пострадавших в тяжёлом состоянии был доставлен в Джизакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Водитель сообщил, что рядом с прицепом не было освещения, из-за чего он не успел затормозить. Старший инспектор УБДД УВД Джизакской области Эркин Очилов опроверг это и заявил, что на месте происшествия имеется освещение. По его словам, авария произошла «из-за неопытности и невнимательности водителя и грубого нарушения им правил дорожного движения».

Ещё в одном ДТП, которое произошло на 636−637 км автомобильной дороги А-380 «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» в Амударьинском районе Каракалпакстана, несовершеннолетний водитель автомобиля Nexia-3, нарушив правила обгона, не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.





Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Каракалпакстана, в результате водитель и пассажир (2004 и 2005 года рождения) получили тяжелые травмы и были госпитализированы в районную больницу.